Czym w ogóle jest wstrząs?

Występuje, gdy niewystarczająca ilość krwi lub tlenu dociera do najważniejszych organów (jak np. mózg, wątroba, nerki). Oprócz wstrząsu kardiogennego możemy wyróżnić również hipowolemiczny oraz naczyniorozszerzający. Ten ostatni powoduje bardzo niskie ciśnienie, co może doprowadzić do niemożliwości dopływu odpowiedniej ilości krwi do organów. Natomiast wstrząs hipowolemiczny może się pojawić, gdy nastąpiła duża utrata krwi i po prostu to doprowadza do niedostatecznego ukrwienia tkanek organizmu. Jednakże tym wstrząsem, który powoduje najwięcej problemów, jest wstrząs kardiogenny. Jest to stan występujący wtedy, gdy nagle osłabione serce nie może pompować takiej ilości krwi, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb ważnych organów.

Jak to się stało?

Powodem wystąpienia tej „dolegliwości” jest nieprawidłowa praca serca, najczęściej dotyczy to lewej komory, choć wstrząs może być również spowodowany nieprawidłowościami w pracy komory prawej. Oczywiście, tak jak i w innych stanach, pewne jednostki chorobowe częściej mogą dawać takie powikłanie niż inne. I tak najczęstszym pośrednim powodem wystąpienia wstrząsu kardiogennego jest zawał serca. Na szczęście nie jest on równoznaczny z rozwinięciem się wstrząsu kardiogennego, gdyż dotyka on jedynie 7% osób z zawałem serca. Inne problemy zdrowotne także mogą powodować opisywaną jednostkę chorobową i są to m.in. zapalenie mięśnia sercowego, wsierdzia czy zatorowość płucna.

Kto jest w grupie ryzyka?

Tymi, którzy są szczególnie zagrożonymi wystąpieniem wstrząsu kardiogennego, są ludzie w podeszłym wieku, mający w swojej historii medycznej epizody zawałów serca czy jego niewydolności, osoby z wysokim ciśnieniem krwi, z chorobą niedokrwienną serca oraz diabetycy.

Jakie są objawy?

Najczęściej, by móc rozpatrywać wystąpienie wstrząsu kardiogennego, powinny wystąpić co najmniej dwa objawy z podanych poniżej:

Brak czujności, zagubienie

Utrata przytomności

Nagłe wystąpienie szybkiego bicia serca (pulsu)

Pocenie się

Blada skóra

Słaby puls

Szybki oddech

Chłodne ręce i stopy

Obniżona ilość lub brak moczu

Jak się diagnozuje wstrząs kardiogenny?

Aby potwierdzić podejrzenie wystąpienia tej jednostki chorobowej, pacjent może być poddany pewnym badaniom, takim jak: EKG, badania krwi, badanie ciśnienia krwi, RTG, echo serca, koronarografia.

Co można w takim razie zrobić?

Przy jakimkolwiek wstrząsie leczenie rozpoczyna się od pierwszej pomocy, która może polegać na podaniu tlenu czy podłączeniu do respiratora, by zabezpieczyć dopływ odpowiedniej ilości tlenu. Podaje się także płyny, w tym m.in. krew. Następnie leczenie wstrząsu może przejść do wykorzystania kontrapulsacji wewnątrzaortalnej lub urządzenia wspomagającego czynność komór serca. Jeśli to nie pomaga, mogą zostać przeprowadzone zabiegi lub operacje takie jak: angioplastyka, pomostowanie aortalno-wieńcowe, operacje dotyczące zastawek serca czy naprawiające rozerwaną przegrodę międzykomorową.

Autor: Agnieszka Gonciarska

