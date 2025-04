Wstrząśnienie mózgu - pierwsza pomoc

Upadek z wysokości, uderzenie głową, udział w bójce, wypadek komunikacyjny, na stoku… To wszystko może stać się przyczyną wstrząśnienia mózgu (commotio cerebri). Uraz ten budzi w nas wiele strachu, uznajemy go za coś groźnego. Co to faktycznie jest? Jak pomóc osobie, u której podejrzewamy wstrząśnienie mózgu?



Wstrząśnienie mózgu (nie wstrząs mózgu), to bardzo częsty skutek urazów głowy. W jego przebiegu może dojść do utraty przytomności na okres około godziny. Przyczyną utraty przytomności jest czasowe wyłączenie funkcji struktury mózgowej, zwanej tworem siatkowatym. Jeśli mówimy o utracie przytomności związanej ze wstrząsem mózgu, nie może trwać dłużej niż 6 godzin.

Objawy wstrząśnienia mózgu:



• niepamięć wsteczna (człowiek nie pamięta tego, co było przed urazem),

• niepamięć następcza (człowiek nie pamięta okresu po urazie),

• nudności, wymioty,

• bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi,

• zaburzenia pamięci, myślenia, kojarzenia, przypominania,

• mowa niewyraźna, zdania nielogiczne,

• dezorientacja, lęk, rozdrażnienie,

• specyficzny wyraz twarzy – jak gdyby „nieobecny”,

• nadwrażliwość na jasne światło i głośne dźwięków.

Objawy te najczęściej ustępują same. Mogą się jednak utrzymywać przez kilka dni. Dolegliwości zwykle ustępują samoistnie. W rzadszych przypadkach dochodzi do poważnego obrzęku mózgu, w wyniku zaburzeń w krążeniu mózgowym.

W zależności od nasilenia zaburzeń wyróżniamy trzy stopnie wstrząśnienia mózgu. W stopniu I, dochodzi do krótkotrwałego zaburzenia świadomości, bez utraty przytomności, ale objawy utrzymują się krócej niż kwadrans. W stopniu II, objawy trwają ponad 15 minut. W stopniu III odnotowuje się jakąkolwiek utratę przytomności.

Pierwsza pomoc:



1. Oceniamy oddech poszkodowanego.

2. Udrażniamy drogi oddechowe poszkodowanego i stabilizujemy głowę (możliwy uraz kręgosłupa!!!).

3. Jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha – wzywamy pogotowie ratunkowe (112, 999).

4. Gdy długo oczekujesz na przyjazd pogotowia, ułóż poszkodowanego w pozycji na boku.

5. Gdy poszkodowany odzyskuje przytomność, dbaj by czuł się bezpiecznie, uspokajaj go, informuj o tym co się dzieje dookoła.

6. Jeżeli poszkodowany twierdzi, że czuje się dobrze, chce iść do domu itp., nie pozwalaj mu na poruszanie się, zachęć do pozostania w miejscu, do chwili przybycia służb ratunkowych.

7. Ewentualne zranienia na głowie, czy innych partiach ciała – okryj opatrunkiem.

8. Nie pozostawiaj poszkodowanego bez opieki.

W szpitalu



Pacjent przejdzie niezbędne badania – neurologiczne i obrazowe, jak np. tomografia komputerowa. Może zostać na obserwacji na kilka dni. Leczenie opiera się na odpoczynku – fizycznym i zmysłowym. Powrót do pełnej aktywności fizycznej możliwy jest po około 1-2 tygodniach, jeśli objawy wstrząśnienia ustąpiły. O tym zawsze informuje lekarz.