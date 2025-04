Istnieją takie dolegliwości, o których kobiety nie lubią mówić. Na szczęście można szybko i skutecznie pozbyć się ich! Poznaj 5 najczęstszych wstydliwych dolegliwości zdrowotnych kobiet i dowiedz, się, jak im zaradzić.

Reklama

1. Zbędne włoski

Istnieje kilka fragmentów kobiecego ciała, na których owłosienie wydaje się całkowicie zbędne. Niestety, golenie włosków daje krótkotrwałe efekty. Inaczej jest w przypadku depilacji za pomocą wosku. Podczas zabiegu włoski usuwane są wraz z cebulkami, co znacznie je osłabia. Jeśli natomiast chcesz na zawsze pozbyć się niechcianego owłosienia, dobrym rozwiązaniem będzie depilacja laserowa. Warto wiedzieć, że nadmierne owłosienie może być objawem zaburzeń hormonalnych. Jeśli ten problem bardzo ci dokucza, warto skonsultować go z endokrynologiem.

2. Plamy potu pod pachami

Nadmierna potliwość to nie tylko wakacyjny problem. Może utrudnić codzienne życie niezależnie od pory roku, powodując krępujące sytuacje. Jednym ze sposobów leczenia nadmiernej potliwości może okazać się toksyna botulinowa. Zabieg jest niezwykle skuteczny, a przy tym mało inwazyjny. Polega na aplikacji toksyny botulinowej w problematyczne miejsca, takie jak pachy, dłonie i stopy. Przed zabiegiem pacjent zostaje miejscowo znieczulony, co powoduje, że nie odczuwa znacznego dyskomfortu podczas podania preparatu.

3. Nadmierne wypadanie włosów

Nadmierne wypadanie włosów jest często spotykanym problemem u pań w każdym wieku. Co prawda wypadanie włosów, to naturalny proces, jednak już co druga kobieta narzeka na zbyt cienkie i słabe włosy. Jeśli utrata włosów nie jest spowodowana (inną) chorobą, rozwiązaniem mogą okazać się zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Najbardziej spektakularne efekty przynosi mezoterapia igłowa skóry głowy. Polega ona na podaniu za pomocą strzykawki specjalnego preparatu. Już po pierwszej aplikacji możemy zauważyć zdecydowanie mniej wypadających włosów.

4. Pomarańczowa skórka

Cellulit to zmora wielu kobiet. Powodów pojawienia się pomarańczowej skórki może być wiele: predyspozycje genetyczne, zaburzenia hormonalne, zła dieta, brak aktywności fizycznej czy nadwaga. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie aktywności fizycznej, zdrowych nawyków żywieniowych oraz profesjonalnych zabiegów na cellulit. Dzięki nim pozbędziesz się cellulitu szybko, skuteczne i, co najważniejsze, jeśli na trwałe wprowadzisz zdrowie nawyki - jest szansa, że na zawsze!

5. Grzybica stóp

Grzybica skóry stóp oraz paznokci to choroba zakaźna, która może dotknąć każdą kobietę bez względu na wiek. Wystarczy zapomnieć klapek pod prysznic na basenie, czy do hotelu. Według statystyk ten wstydliwy problem dotyczy aż 42% Polaków. Pierwsze objawy grzybicy stóp możemy zauważyć już po kilku dniach od zarażenia. Jednym ze skuteczniejszych rozwiązań w walce z tym wstydliwym problemem jest leczenie światłem lasera. Lekarz usuwa infekcję kierując wiązkę lasera na zakażone miejsce. Zabieg jest bezbolesny i bezpieczny dla zdrowia, dodatkowo nie powoduje uszkodzeń paznokci oraz skóry.

Reklama

Więcej sposobów na zdrowotne dolegliwości:

Jak pozbyć się siniaka?

Jak skutecznie powstrzymać atak migreny?

Domowe sposoby na przeziębienie