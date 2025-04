Fot. Fotolia

Zabieg wszczepienia implantu słuchowego - jak to wygląda?

Zabieg wszczepienia implantu słuchowego trwa około 2 h. Zazwyczaj pacjent przebywa w klinice od 3 do 5 dni – czas pobytu uzależniony jest głównie od stanu zdrowia po zabiegu. Udając się na operację wszczepienia implantu musisz mieć ze sobą dowód osobisty, skierowanie do szpitala (od laryngologa lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), a także całą dokumentację medyczną dotyczącą Twoich problemów ze słuchem.

Wyniki badań, diagnozy, zażywane leki są bardzo istotne dla lekarza, który będzie przeprowadzał zabieg. Jeżeli cierpisz na inne dolegliwości zdrowotne, jak np. cukrzyca czy choroby tarczycy, skonsultuj się także z lekarzem, który kieruje Twoim leczeniem w tej dziedzinie i zapytaj o ewentualne przeciwwskazania.

Do samej operacji należy przygotować się podobnie, jak do każdego tego typu zabiegu. Przede wszystkim twój organizm musi być w dobrej formie – wszczepienie implantu nie może być przeprowadzone, jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek objawy infekcji czy np. problemy z uzębieniem. Dbaj więc wyjątkowo o swoje zdrowie, wiedząc o zbliżającym się terminie operacji. Przed zabiegiem warto również profilaktycznie zaszczepić się przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Zabieg wszczepienia implantu słuchowego - co zabrać do szpitala?

Do szpitala zabierz ze sobą piżamę, ręcznik, klapki i podstawowe rzeczy osobiste, takie jak kosmetyki. Pamiętaj także o lekach, które normalnie zażywasz. Dobrze jest wziąć własny talerzyk, szklankę i sztućce oraz książki, gazety lub odtwarzacz mp3, które z pewnością zajmą czas oczekiwania na zabieg i dochodzenia do siebie już po nim.

Przed operacją pielęgniarka wygoli Ci włosy na fragmencie skóry głowy, na którym będzie wykonane cięcie. W tym miejscu lekarz wprowadzi pod skórę wewnętrzną część implantu.

Operacja wszczepienia odbywa się pod pełną narkozą, w związku z tym po jej zakończeniu możesz odczuwać zawroty głowy lub nudności. Są to normalne objawy następujące po tego typu znieczuleniu.

Oszczędzaj się po zabiegu implantacji

Przez pierwsze tygodnie po wyjściu ze szpitala nie możesz się przemęczać. Pamiętaj, że w tym czasie goją się rany pooperacyjne. Po upływie około 10 dni od operacji rany są zagojone na tyle, że umożliwiają ściągnięcie szwów. Na całkowite zagojenie musisz poczekać około miesiąca. Po tym czasie zostanie podłączony procesor mowy.

„Pierwsze podłączenie procesora to około 45-minutowa wizyta u specjalisty, który we współpracy z pacjentem ustawia parametry i dopasowuje urządzenie do potrzeb użytkownika implantu.” – mówi Karolina Cebulska z platformy Razem dla Słuchu.

Pamiętaj, że podłączenie procesora to początek ostatniej prostej do świata dźwięków! Podczas rehabilitacji i systematycznej pracy ze specjalistami nauczysz się wykorzystywać wszystkie możliwości urządzenia i czerpać z niego maksymalne korzyści. Przygotuj się na systematyczną pracę ze specjalistami, którzy pokażą Ci, jak w pełni wykorzystać możliwości implantu słuchowego.

Źródło: Materiały prasowe "Razem dla Słuchu"

