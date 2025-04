Pierwszą w Polsce eksperymentalną operację wszczepienia protezy serca z rodziny „Religa Heart” przeprowadzono w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie-Aninie. Protezę wszczepiono 26 czerwca 50-letniemu mężczyźnie ze skrajną niewydolnością serca. Operacja przebiegła pomyślnie. Wykonał ją zespół pod kierunkiem dr. med. Grzegorza Religi (syna prof. Zbigniewa Religi) – poinformowała w środę Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w przesłanym PAP komunikacie. Według przedstawicieli Fundacji chory jest w stanie dobrym i oczekuje na przeszczepienie serca.

Pacjentowi implantowano najnowocześniejszą wersję polskich protez pulsacyjnych – protezę Religa Heart EXT, która jest jednym z efektów rządowego programu „Polskie Sztuczne Serce”, a zarazem przykładem rodzimego, nowatorskiego rozwiązania naukowo-technicznego o charakterze interdyscyplinarnym. Program „Polskie Sztuczne Serce”, koordynowany i współtworzony przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w zakresie konstrukcji protez serca, skupił bowiem ponad 20 polskich instytutów naukowo-badawczych i wiodących klinik kardiochirurgicznych.

Proteza serca Religa Heart EXT to nowa generacja pozaustrojowej protezy pulsacyjnej, przeznaczonej do wspomagania pracy serca w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych na czas kilku-, kilkunastu miesięcy.

Powstała na bazie doświadczeń klinicznych związanych ze stosowaniem od 1999 r. pierwszej polskiej protezy serca POLVAD, opracowanej w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z inspiracji prof. Zbigniewa Religi i stosowanej w polskich klinikach ponad 280 razy w ratowaniu zagrożonego serca (najdłuższy okres wspomagania wynosi ponad półtora roku).

Docelowo proteza Religa Heart EXT ma zastąpić protezę POLVAD, jako jej zmodernizowana, znacznie ulepszona wersja. Jak napisano w komunikacie, zbudowana jest z najnowocześniejszych biomateriałów, o najwyższej biozgodności i wytrzymałości, pozwalających na wydłużenie czasu jej pracy nawet do 3 lat. Po raz pierwszy zastosowano w niej polimerowo-tytanowe, polskie zastawki dyskowe.

Do sterowania pracą protez Religa Heart EXT – poinformowała Fundacja – wykorzystywany będzie pierwszy polski zminiaturyzowany, przenośny sterownik pneumatycznych protez serca. Zasilany jest bateriami, dzięki czemu pacjent jest bardziej mobilny, a wspomaganie jego serca odbywać się może w warunkach szpitalnych, a w przyszłości – jak zapowiedziano w komunikacie – również poza szpitalem.

Informacja pochodzi z serwisu PAP Nauka w Polsce/mn

