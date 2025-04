„Superantygeny mają talent do zakłócania działania ludzkiego układu immunologicznego” - komentuje Karin Lindkrist, jedna z autorek pracy - „ Jeśli zostałeś zarażony bakterią produkującą superantygeny, twój układ odpornościowy odpowie tak silnie, że wywoła objawy choroby u ciebie. Nasze badanie pokazuje, że superantygeny aktywują układ immunologiczny na więcej sposobów niż do tej pory sądzono”.Każdy z nas jest codziennie narażony na kontakt z wieloma patogenami będącymi realnym zagrożeniem dla naszego organizmu. Nie jesteśmy jednak wobec nich bezbronni dzięki specjalnym komórkom wchodzącym w skład układu odpornościowego, który chroni nas przed obcymi organizmami. W normalnych warunkach zwykła infekcja wirusowa wywołuje odpowiedź 0,0001% komórek zwanych limfocytami T odpowiedzialnych za walkę z chorobą. Już tak mały odsetek wystarczy do zwalczenia zakażenia. Jednak w przypadku produkcji superantygenów przez bakterie dochodzi do aktywacji od 5 do 20 % limfocytów T. Tak silna odpowiedź układu immunologicznego nie pozostaje obojętna dla organizmu. Pojawia się gorączka i uczucie nudności, niekiedy dochodzi do rozwoju objawów szoku. Przypuszcza się także, że superantygeny powodują choroby autoimmunologiczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów.Naukowcy stwierdzili, że superantygeny produkowane przez gronkowca złocistego pobudzają limfocyty T na kilka sposobów. Dzięki temu będzie możliwe lepsze zrozumienie biologicznej funkcji tych związków i być może stworzenie szczepionki przeciwdziałającej szkodliwym skutkom działania superantygenów.Źródło: Science Daily/kp

