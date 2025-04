Książka ta to świetny przewodnik po zabawach dla dziecka i jego opiekuna. W kolorowej, bajkowej publikacji znajdziecie ciekawe pomysły na projekty, które można wykonać w całości z papieru. Pomysły są podzielone na kilka kategorii, między innymi: kartki okolicznościowe na różne okazje, dekoracje na Boże Narodzenie i Wielkanoc, a także papierowe ozdoby i pomysły na domowy teatrzyk.

Książka to ogromny zbiór pomysłów z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. Przykłady z książki są opisane krok po kroku, a także przedstawione na kolorowych, wyraźnych ilustracjach. Dzięki temu z pewnością twój maluch bez problemu wykona wybrany przez siebie projekt przy niewielkiej pomocy dorosłego. Natomiast starsze dziecko zupełnie samodzielnie będzie mogło wykonać na przykład laurkę dla ukochanej babci.

Książka jest bardzo kolorowa i wesoła, dlatego zachęca dzieci do prac plastycznych. „Wszystko, co można zrobić z papieru” nadaje się na prezent zarówno dla dziewczynek jak i dla chłopców. Różnorodność zaproponowanych zabaw sprawia, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie – nie zależnie od wieku. Natomiast dla rodziców to doskonała porcja na nowe pomysły zabaw dla dzieciaków.

Książka „Wszystko, co można zrobić z papieru” to także doskonała propozycja aktywnego spędzania czasu ze swoim dzieckiem, a także źródło inspiracji. Publikacja rozbudza u dziecka ciekawość, rozwija wyobraźnię, ćwiczy zdolności manualne, a także kształtuje umiejętność podążania za wskazówkami.

Każdy maluch lubi tworzyć coś z niczego – zwłaszcza z ukochanym rodzicem. Przy pomocy książki „Wszystko, co można zrobić z papieru”, pokaż swojemu maluchowi, że papier nie służy jedynie do rysowania i malowania. Dzięki zwykłej, czystej kartce papieru możecie wspólnie wyczarować coś wyjątkowego i niezwykłego.

Gorąco polecamy!

„Wszystko, co można zrobić z papieru” Aniela Cholewińska-Szkolik , Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2011

