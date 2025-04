Czym jest prostata?

Otóż prostata, czyli inaczej stercz lub gruczoł krokowy, jest częścią męskiego układu rozrodczego. Narząd ten, o wielkości orzecha włoskiego, otaczający cewkę moczową (przewód wyprowadzający mocz z pęcherza), zlokalizowany jest z przodu od odbytnicy i poniżej pęcherza moczowego.

Zadaniem gruczołu krokowego jest produkcja płynu nasiennego, który wchodzi w skład spermy. Płyn nasienny z kolei jest mętną, białawą cieczą o zasadowym odczynie, w której zawieszone są plemniki produkowane w jądrach. Otaczająca prostatę mocna torebka, utworzona z mięśni gładkich, kurczy się podczas wytrysku i w ten sposób dochodzi do uwolnienia wydzieliny.

Kiedy spodziewać się problemów z prostatą?

Dolegliwości ze strony gruczołu krokowego z reguły dają o sobie znać mężczyznom po 50. roku życia, nierzadko znacznie uprzykrzając im życie. Powiększający się gruczoł, czy to z powodu tzw. łagodnego rozrostu (potocznie zwanego przerostem prostaty), czy też nowotworu, zaciskając światło cewki moczowej staje się przyczyną problemów podczas wizyt w toalecie.

Jakie są objawy przerostu prostaty?

Funkcjonowanie prostaty, a także jej rozrost, są ściśle związane z androgenami – męskimi hormonami płciowymi, m.in. z testosteronem. Z wiekiem w organizmie mężczyzny zmniejsza się produkcja androgenów, zarówno tych wytwarzanych przez jądra, jak i przez nadnercza (choć te drugie odgrywają mniejszą rolę). Stercz zaczyna się wówczas powiększać i jednocześnie zwężać światło cewki moczowej.

Dolegliwości w postaci utrudnionego oddawania moczu wąskim, przerywanym strumieniem, uczucia niepełnego opróżnienia pęcherza, a niekiedy również pieczenia i świądu w trakcie załatwiania się, stopniowo przybierają na sile i stają się prawdziwą zmorą. Dokuczliwym objawem rozrostu stercza jest również coraz częstsza potrzeba wstawania w nocy do łazienki.

W skrajnych przypadkach może dojść do całkowitego zatrzymania moczu, co wymaga pilnej interwencji urologicznej. Zalegający w pęcherzu mocz jest idealnym środowiskiem dla rozwoju bakterii, stąd też często chorobom prostaty towarzyszą infekcje układu moczowego. Opisana przypadłość to tzw. łagodny rozrost gruczołu krokowego, czyli potoczny „przerost”.

Co nasila objawy choroby?

Łagodny rozrost stercza może spotkać każdego mężczyznę i nie ma sztywnej reguły co do jego występowania, niemniej jednak niektóre sytuacje i czynniki, takie jak otyłość, bogata w tłuszcze dieta, czy brak aktywności fizycznej sprzyjają występowaniu choroby i nasileniu jej objawów.

Szacuje się, że około 60% sześćdziesięciolatków ma mniej lub bardziej nasiloną postać choroby, a aż 95% osiemdziesięciolatków cierpi na dolegliwości z nią związane.

Jakie są najczęstsze choroby prostaty?

Łagodny rozrost gruczołu krokowego nie jest jedyną chorobą, która może dotknąć prostatę. Co prawda spotykany i rozpoznawany jest on najczęściej, ale należy pamiętać, że oprócz tego bardzo powszechną i groźną chorobą jest rak gruczołu krokowego – jedna z częstszych przyczyn zgonów.

Mniej groźne i również bardzo często występujące są zapalenia prostaty. Mogą je powodować zakażenia bakteryjne lub mogą być tzw. nieinfekcyjne – związane z nadmierną aktywnością seksualną.

