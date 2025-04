Każdy chory z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą tętnic może być zagrożony tętniakiem aorty. Często przebiegają one skąpoobjawowo, dlatego należy bacznie przyglądać się swojemu ciału i wszelkim pojawiającym się dolegliwościom.

Tętniaki dzielimy na bezobjawowe i objawowe. Te pierwsze zyskały niechlubne miano cichych zabójców. Tętniaki objawowe możemy rozpoznać po pojawiającym się bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. W przypadku dużych tętniaków możemy zaobserwować przez skórę brzucha tętniący guz.

Jak objawiają się tętniaki aorty?

Czynniki ryzyka powstawania tętniaków aorty

Czynniki ryzyka to stany, sytuacje lub zachowania zdrowotne, którym udowodniono wpływ na powstawanie tętniaków aorty. Do czynników ryzyka tętniaków aorty zaliczamy wiek i płeć chorego. Okazuje się, że najbardziej narażeni na tętniaka są mężczyźni powyżej 65 roku życia. Kolejne czynniki to nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu we krwi oraz palenie papierosów. Kto jest zagrożony tętniakiem aorty?

Dlaczego dochodzi do powstania tętniaka aorty?

Jakie choroby zagrażają powstawaniem tętniaków aorty?

Czynniki, które mogą doprowadzać do powstania tętniaka aorty, to nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu oraz podwyższony poziom cholesterolu we krwi. Możemy je modyfikować, leczyć, zmniejszać. Istnieją również czynniki, na które nie mamy wpływu. Należą do nich choroby zwyrodnieniowe, zespół Marfana czy zespół Ehlersa i Danlosa typu IV. Wszystkie te czynniki przyczyniają się do powstania miażdżycy w naczyniach krwionośnych, w tym także w aorcie. To właśnie miażdżyca jest głównym winowajcą uszkadzającym ścianę aorty i przyczyniającym się do powstania tętniaka.

Jakie choroby związane są z powstawaniem tętniaków aorty?

Powikłania tętniaków aorty

Niewykryty, a tym bardziej nieleczony tętniak aorty może stanowić bezwzględne zagrożenie życia. Doprowadzają do niego głównie jego powikłania – pęknięcie tętniaka oraz rozwarstwienie aorty. Do pęknięcia tętniaka aorty dochodzi tym częściej, im większa jest jego średnica. Zakłada się, że najgroźniejsze są tętniaki, których średnica przekracza 50 mm i je natychmiast należy leczyć chirurgicznie.

Czym grozi niewykryty i nieleczony tętniak aorty?

Diagnostyka tętniaków aorty

W dzisiejszych czasach, pomimo ogromnej ilości badań, rozpoznanie tętniaka aorty staje się niemal zupełnie przypadkowe. Większość pacjentów dowiaduje się o chorobie z badania obrazowego wykonanego z zupełnie innego powodu. O tętniaka aorty należy podejrzewać każdego należącego do grupy ryzyka. Charakterystycznym objawem tętniaka aorty brzusznej jest wyczuwanie w jamie brzusznej dużego tętniącego guza.

Jak rozpoznać tętniaka aorty?

Jakie są możliwości terapii tętniaków aorty?

Tętniaki aorty można podzielić na bezobjawowe, objawowe oraz pęknięte. W zależności od tego, z którym mamy do czynienia, zostanie wdrożone odpowiednie leczenie. Małe, bezobjawowe tętniaki bardzo dobrze reagują na leczenie zachowawcze – zmianę stylu życia i walkę z czynnikami ryzyka. Leczenie farmakologiczne wdrażamy pacjentom, których tętniaki przekroczyły średnicę 40 mm. W celu zwolnienia wzrostu tętniaków, polecanymi lekami są beta-blokery. Jeżeli jednak tętniak wciąż się powiększa lub jego średnica przekroczyła 50 mm, konieczne jest leczenie operacyjne.

Jak leczyć tętniaka aorty?

Leczenie operacyjne tętniaków aorty

Leczenie operacyjne tętniaków aorty jest podstawową i jedyną metodą o udowodnionej skuteczności. Obecnie wyróżnia się jego dwa główne rodzaje – klasyczne leczenie operacyjne oraz zabiegi wewnątrznaczyniowe.

Klasyczne leczenie operacyjne jest metodą stosowaną u pacjentów z bezobjawowymi tętniakami aorty piersiowej spełniających określone kryteria. Leczenie wewnątrznaczyniowe, czyli zabiegi endowaskularne są wskazane u pacjentów, u których klasyczny zabieg na otwartym brzuchu stanowiłby zbyt duże zagrożenie życia.

Jak wygląda leczenie operacyjne tętniaków aorty?