Zaopatrzenie ortopedyczne - co to jest?

Zaopatrzenie ortopedyczne to wszystkie sprzęty, które umożliwiają poruszanie się lub prowadzenie aktywnej rehabilitacji. Jako że schorzenia ortopedyczne są coraz powszechniejsze w społeczeństwie (wzrost częstości urazów, skrzywień kręgosłupa i zaburzeń neurologicznych), sklepy z zaopatrzeniem ortopedycznym są już niemalże tak powszechne jak apteki. Oferują szeroką gamę udogodnień dla osób o obniżonej sprawności ruchowej.

Wózki inwalidzkie

Są sprzętem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Dostępnych obecnie jest mnóstwo modeli wózków – do użytku domowego, na zewnątrz czy do uprawiania sportów. Posiadają wszystkie niezbędne udogodnienia i cały czas są udoskonalane przez sztab specjalistów złożony z techników, rehabilitantów i lekarzy. Narodowy Fundusz Zdrowia i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie umożliwiają całkowitą lub częściową refundację zakupu wózków tak, by nie obciążać kieszeni osób niepełnosprawnych.

Chodziki, balkoniki, laski

Są to sprzęty ułatwiające pionizację w przypadku, gdy jest ona utrudniona. Dzieje się tak po urazach ortopedycznych lub w schorzeniach neurologicznych. Dzięki pionizatorom, chory może sam w domu kontynuować rehabilitację (oczywiście według wskazań lekarza lub rehabilitanta) oraz aktywnie uczestniczyć w codziennych zajęciach.

Polecamy: Jak otrzymać zaopatrzenie ortopedyczne z NFZ?

Stabilizatory stawowe

Każdy większy staw naszego ciała czasami potrzebuje odrobiny stabilizacji. Przy przeciążeniu stawu, urazu albo konieczności zapewnienia stawowi wzmocnienia, stabilizatory spisują się na medal. Porównanie to nie jest przypadkowe. Taki sprzęt często stosowany jest przez sportowców, którzy nie mogą sobie pozwolić na przerwę w treningu, a są do niej zmuszeni przez kontuzję lub wyraźne zalecenie lekarskie. Dla osób w trakcie rekonwalescencji po złamaniu, skręceniu lub zwichnięciu stabilizatory są dużym ułatwieniem – minimalizują ból i przyspieszają gojenie się urazu.

Stabilizatory kręgosłupa

Stabilizatory kręgosłupa to wielkie dobrodziejstwo dla osób ze schorzeniami tego narządu. Każdy, kto choć raz w życiu doświadczył bólu kręgosłupa wie, co znaczy takie doświadczenie. Jest to ból, który uniemożliwia znalezienie „bezbolesnej” pozycji, bo każdy ruch jest mało komfortowy. Co gorsza, bardzo ciężko zniwelować go tabletkami przeciwbólowymi. Lepiej zapobiegać niż leczyć ból kręgosłupa. Pomagają w tym pasy – poprawiają krążenie, zmniejszają częstotliwość występowania bólu, zmniejszają obrzęki, a przy tym stabilizują kręgosłup i wspomagają mięśnie przykręgosłupowe.

Zobacz też: Co musisz wiedzieć zanim pójdziesz na rehabilitację?

Reklama