Budowa trzustki

Trzustka zbudowana jest z kilku rodzaju komórek. Wyspy trzustkowe (wyspy Langerhansa) odpowiedzialne są za produkcję hormonów: insuliny i glukagonu. Wyspy trzustkowe należą do części wewnątrzwydzielniczej, która reguluje pracę układu pokarmowego, a w szczególności gospodarki węglowodanowej. Pozostałe komórki miąższu należą do części zewnątrzwydzielniczej narządu i produkują sok trzustkowy bogaty w enzymy trawienne.

Trzustka – dlaczego tak mały narząd jest tak ważny?

Funkcje trzustki

Trzustka ma dwie zasadnicze funkcje: hormonalną i trawienną. Połączenie obu tych funkcji jest nie lada zadaniem, z którym trzustka musi sobie poradzić, jednocześnie chroniąc się przed samostrawieniem. Enzymy trzustkowe odprowadzane są do dwunastnicy za pomocą przewody trzustkowego, gdzie dopiero zostają aktywowane i rozpoczyna się proces trawienia.

Jak działa trzustka?

Gdy trzustka choruje…

Chora trzustka często jest przyczyną mało charakterystycznych objawów – a to właśnie one mogą świadczyć o postępującym uszkodzeniu trzustki. Trzustka, w przeciwieństwie do wątroby, mocno boli. Ból trzustki jest jednym z pierwszych pojawiających się objawów. Zaniepokoić powinny nas także biegunki tłuszczowe. Rozpoznać je możemy po tym, że bardzo trudno spłukują się w toalecie.

Jakie objawy daje chora trzustka?

Ostre zapalenie trzustki

Pierwszym i głównym objawem w ostrym zapaleniu trzustki jest ból brzucha. Podobno ból, jaki odczuwa się podczas ostrego zapalenia trzustki, jest najgorszym bólem brzusznym, jaki istnieje na świecie. Pojawia się nagle i od razu „ścina” chorego z nóg. Ból trzustki potwierdza lokalizacja objawów - środkowa i lewa część nadbrzusza (czyli tuż pod żebrami). Bólowi towarzyszą także objawy ogólnoustrojowe. Kiedy dochodzi do ostrego zapalenia trzustki?

Ostre zapalenie trzustki – co to takiego?

Przewlekłe zapalenie trzustki

Przewlekłe zapalenie trzustki jest przeciwieństwem ostrego zapalenia. Rozwija się powoli, latami i jest trudnego zdiagnozowania. Przewlekłe zapalenie trzustki to powolne niszczenie komórek trzustkowych i upośledzenie ich czynności. Najczęstszą przyczyną przewlekłego zapalenia trzustki jest alkohol. W drugiej kolejności wymienia się kamicę pęcherzyka żółciowego i jego przewodów. Jak może objawiać się zapalenie trzustki?

Jak przebiega przewlekłe zapalenie trzustki?

Rak trzustki

Rak trzustki bardzo przypomina objawami przewlekłe zapalenie trzustki. Najczęstsze objawy to: żółtaczka, ból brzucha, utrata masy ciała i różne dolegliwości trawienne (wzdęcia, biegunki lub zaparcia, wymioty). Niestety kiedy pojawią się już objawy nowotworu na leczenie raka trzustki jest już zazwyczaj za późno. Kto może zachorować na raka trzustki? Czy można się przed nim uchronić?

Jak się objawia rak trzustki?

Jakie badania wykonać w chorobach trzustki?

W chorobach trzustki wykonuje się badanie enzymów trzustkowych: amylazy i lipazy. Oznacza się również poziom LDH (dehydrogenazy mleczanowej) - enzymu obecnego w wątrobie, mięśniach lub nerkach, którego stężenie rośnie w chorobach trzustki. Następnie wykonuje się USG jamy brzusznej, które jest najprostszym i najszybszym badaniem obrazowym.

Diagnostyka chorób trzustki