Jak wygląda przygotowanie pacjenta do operacji?

Przygotowaniem do operacji określamy ogół czynności związany z ustaleniem wszystkich przeciwwskazań, zagrożeń oraz punktów szczególnej kontroli, związanych z planowanym zabiegiem chirurgicznym. Pierwszym etapem jest poznanie pacjenta poprzez przeprowadzenie dokładnego wywiadu, dotyczącego wszystkich występujących dolegliwości, stosowanej farmakoterapii, przebytych w przeszłości zabiegów chirurgicznych oraz rodzinnego obciążenia genetycznego. Następnie wykonane są podstawowe badania kwalifikujące (morfologia krwi, ogólne badanie moczu, EKG, RTG klatki piersiowej) oraz szczepienia ochronne (WZW B). Niezbędny staje się również okres "głodówki", trwający 8-12 godzin, a dla osób nieodpornych na stres możliwe jest wykonanie sedacji, czyli uspokojenia, któremu poddawani są zarówno dzieci, jak i dorośli.

Opieka anestezjologiczna

Jednym ze specjalistów, którego odwiedzenie przed operacją staje się niezbędne jest anestezjolog. To specjalista obecny podczas każdego zabiegu chirurgicznego, odpowiadający za znieczulenie pacjenta i kontrolę wskaźników funkcji życiowych. Podczas wizyty następuje wypełnienie ankiety, na podstawie której zostaje dobrany najodpowiedniejszy rodzaj znieczulenia dla danej osoby. Baza pytań zawartych w ankiecie dotyczy ogólnego stanu zdrowia, występujących chorób przewlekłych oraz alergii, stale przyjmowanej farmakoterapii, informacji na temat ewentualnych wcześniejszych operacji. Właściwie dobrane znieczulenie to zwiększona pewność powodzenia operacji oraz zminimalizowania ryzyka pojawienia się skutków niepożądanych.

Rodzaje oraz etapy sedacji

Sedacja jest rodzajem znieczulenia o głównej funkcji uspokajającej, co uzyskuje się na drodze wyłączenia, lub czasowego wyłączenia świadomości. Zastosowanie sedacji hamuje aktywność ośrodkowego układu nerwowego, obniżając tym samym napięcie organizmu oraz odczuwanie niepokoju. Proponowany zabieg może odbywać się na drodze: dożylnej, doustnej, domięśniowej, doodbytniczej oraz wziewnej. W przebiegu sedacji wyróżniamy umownie kilka etapów, takich jak: pobudzenie, uspokojenie, reakcję pacjenta na głos, reakcję na dotyk, reakcję na ból, brak reakcji nawet na ból.

Poziom informacji, a przedoperacyjny lęk

Tak jak w każdym innym przypadku, tak również w kwestii planowanych zabiegów chirurgicznych badania wykazują, że im większa wiedza pacjenta na temat operacji, tym niższy poziom strachu i przerażenia. Lęk zazwyczaj wynika z niewiedzy oraz dalekich od rzeczywistości wyobrażeń w kwestii tego, co ma się wydarzyć. Potrzeba zaspokojenia informacji jest różna, zależna od wielu czynników, takich jak: wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz posiadana wiedza medyczna. W przypadku pacjentów, którym nie wystarcza sama rozmowa z anestezjologiem, proponuje się terapię psychologiczną, mającą na celu podbudowanie pewności co do pozytywnego wyniku przeprowadzonych planowanych zabiegów jak również zdiagnozowanie z jakim indywidualnym poziomem lęku mamy do czynienia.

Ryzyko wystąpienia pooperacyjnych powikłań

Wszystkie zabiegi związane z inwazją w ludzki organizm niosą ryzyko wystąpienia powikłań. Do grupy zabiegów wysokiego zagrożenia bez wątpienia zalicza się transplantacje, w przypadku których za najistotniejszy punkt krytyczny uznaje się moment oczekiwania na potwierdzenie o przyjęciu, bądź odrzuceniu przeszczepianego narządu przez organizm. Operacją o równie znaczącym poziomie ryzyka ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną i bliskie usytuowanie wiązek nerwowych jest adenomektomia radykalna prostaty. Źródłem pojawienia się pooperacyjnych powikłań mogą być również wszelkiego rodzaju zakażenia.

Diagnostyka i leczenie za pomocą laparoskopii

Laparoskopia zaliczana jest zarówno do metod diagnostycznych, jak i leczniczych w przypadku występowania schorzeń jamy brzusznej (operacje wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego) oraz w dziedzinie ginekologii. To mało inwazyjny zabieg przeprowadzany przy ogólnym znieczuleniu pacjenta przy użyciu laparoskopu. Niewątpliwie najistotniejszą przewagą tej metody nad tradycyjnym rozcinaniem brzucha jest znacznie mniejszy zakres uszkodzenia tkanek, narządów i nerwów oraz minimalna pozostałość po zabiegu w postaci trzech niewielkich blizn.

Nowatorska chirurgia jednego dnia

Zgodnie z nazwą całość przygotowań związanych z zabiegiem, jak i samo wykonanie operacji oraz wypis pacjenta do domu zamyka się w czasie 24 godzin. Metoda w Polsce stosowana od kilku lat, dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii i nowoczesnych metod endoskopowych. Zakwalifikowanie do operacji chirurgicznej jednego dnia wymaga wykonania szeregu badań diagnostycznych oraz wielu konsultacji specjalistycznych. Wśród widocznych korzyści tego typu metod, poza samym skróceniem czasowym jest zmniejszone ryzyko wystapienia zakażeń, zmniejszona liczba powikłań pooperacyjnych oraz znacznie mniejszy uraz tkanek oraz pozostałość w postaci blizn.

