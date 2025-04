Studenckie nałogi

To tylko kawa, papierosy i alkohol – towarzysze naszych codziennych zmagań z rzeczywistością. Czasem dochodzi do tego środek psychoaktywny, wspomagający naukę podczas sesji egzaminacyjnej. Jak działają na nas używki i co im zawdzięczamy?

Przeczytaj: Studenckie nałogi

Czym jest uzależnienie?

Nałóg to uzależnienie od spożywania konkretnej substancji bądź nawet wykonywania konkretnej czynności. Nałóg to znaczy, że coś rządzi tobą, że jesteś uzależniony od określonego działania – a więc nie tylko fizycznie, ale i psychicznie uwięziony w tej czynności.

Zobacz: Co to jest uzależnienie?

Etapy uzależnienia

Nikt nie wpada w nałóg w jednej chwili – dlatego tak trudne może być jego rozpoznanie, a tym bardziej przyznanie się do istnienia problemu. Jakie są etapy uzależnienia i czym się charakteryzują?

Polecamy: Etapy uzależnienia

Jak pomóc osobie uzależnionej?

Ciągłe kłótnie, wyrzuty i groźby – tak najczęściej wygląda nasza interwencja w przypadku bliskiej osoby, która jest uzależniona. Z doświadczenia wiemy, że to nie działa… jak skłonić osobę uzależnioną, by przyjęła pomoc, by zaczęła leczenie? Jak rozmawiać, by jednocześnie wspierać, ale i wymagać?

Dowiedz się: Uzależniony - jak skłonić go, by przyjął pomoc?

Jak zapobiegać nawrotom w uzależnieniach?

Nałóg ma to do siebie, że nawet, gdy z nim wygrasz, istnieje ryzyko nawrotu. Może się on objawiać poczuciem bezsensu, skrywanym niezadowoleniem z nowego, trzeźwego życia, euforycznymi wspomnieniami delirium sprzed wyjścia z nałogu, depresją, zaprzeczaniem („A może wcale nie byłem uzależniony?”). Jak przetrwać?

Polecamy: Jak zapobiegać nawrotom w uzależnieniach?