Przewód tętniczy Bottala jest początkowo czynnościowy w ciągu pierwszych 15-18 godzin życia, w wyniku jego obkurczenia, po około 2-3 tygodniach następuje jego zarośnięcie. Jego pozostałością u dorosłych jest więzadło tętnicze.

Przetrwały przewód tętniczy (PDA) to stan, w którym po urodzeniu nie nastąpiło zamknięcie przewodu. Czynniki ryzyka takiej sytuacji to między innymi różyczka u kobiety w ciąży, poród przedwczesny, płeć żeńska i czynniki genetyczne.

Do czego może prowadzić przetrwały przewód tętniczy?

Przebieg naturalny zależy od wielkości PDA, kierunku przecieku oraz rozwoju powikłań. W chwili urodzenia u 95% pacjentów z PDA występuje przeciek lewo-prawy, czyli z aorty do przewodu pnia płucnego, ciśnienie w tętnicy płucnej jest prawidłowe.

Bez leczenia oczekiwana długość życia pacjentów z PDA jest skrócona. Duży przeciek krwi przez drożny przewód i zwiększony przepływ płucny prowadzi do przeciążenia objętościowego lewego serca i powiększenia lewego przedsionka, lewej komory, aorty wstępującej i łuku aorty w wyniku napływu dużej objętości krwi.

Ostatecznie może to doprowadzić do niewydolności serca. Może także dojść do odwrócenia przecieku i przepływu krwi z pnia płucnego do lewej komory. Jest to objaw źle rokujący, gdyż świadczy o znacznym wzroście ciśnienia w prawej połowie serca, a szczególnie ciężkiego nadciśnienia płucnego.

Jak objawia się przetrwały przewód tętniczy?

Objawy podmiotowe zależą od wielkości PDA. Mogą się pojawić nietolerancja wysiłku fizycznego, duszność, obrzęki obwodowe, kołatanie serca. Osłuchowo można stwierdzić szmer określany jako maszynowy, zwykle najgłośniejszy poniżej lewego obojczyka. Składowa płucna drugiego tonu jest zwykle mocniej akcentowana.

W badaniu EKG mogą być cechy przerostu lewego przedsionka i lewej komory. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej może nie być żadnych odchyleń. W dużym ubytku występuje zwykle powiększenie lewej połowy serca oraz uwypuklenie pnia płucnego. Preferowaną metodą diagnostyczną do rozpoznania wady jest badanie echokardiograficzne.

Jak żyć z PDA?

Powikłania PDA obejmują niewydolność serca, nadciśnienie płucne, infekcyjne zapalenie wsierdzia. Zabiegi stomatologiczne, niektóre procedury na przewodzie pokarmowym i drogach moczowych wymagają profilaktyki antybiotykowej.

Obecnie zaleca się zamykanie wszystkich ubytków. Mały PDA powinien być zamykany przezskórnie przy użyciu spirali wewnątrznaczyniowej. W dużym przecieku szczególnie z podwyższonym ciśnieniem płucnym zalecane jest operacyjne zamknięcie ubytku. Zamknięcie przewodu nie jest zalecane u pacjentów z cichym, niedającym objawów osłuchowych przeciekiem. Pacjenci, u których w dzieciństwie zamknięto przetrwały przewód tętniczy zwykle prowadzą normalne życie.

