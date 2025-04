Rehabilitację dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną. Rehabilitacja ortopedyczna jest najbardziej popularna – dotyczy pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu. Specyficznym rodzajem rehabilitacji jest rehabilitacja neurologiczna. Pacjenci kwalifikowani są do niej: po urazach ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), po nagłych stanach dotyczących mózgu (udar niedokrwienny lub krwotoczny) albo w trakcie przewlekłych chorób takich jak choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane.

Kto chodzi na rehabilitację?

Kinezyterapia

Podstawowym elementem rehabilitacji ruchowej jest kinezyterapia. Jest to najbardziej popularny rodzaj rehabilitacji. Polega na ćwiczeniu konkretnej grupy mięśni. Bardzo ważne jest czynne wykonywanie ćwiczeń. Chory sam musi wykonywać ćwiczenia. Rehabilitant jedynie kontroluje wykonywane ruchy, podpowiada jak ćwiczyć i dostosowuje ćwiczenia do danej grupy mięśni i do unieruchomionego wcześniej stawu. Choć ćwiczenia nie są trudne, często sprawiają problem unieruchomionym chorym i mogą być nieprzyjemne. Jednak ogromna skuteczność tej metody rehabilitacji sprawia, że stanowi ona podstawę skutecznego i pełnego powrotu do zdrowia.

Balneoterapia

Do rehabilitacji ruchowej zaliczamy balneoterapię. Balneoterapia to pojęcie obejmujące zabiegi fizjoterapeutyczne związane z wykorzystaniem wody ze źródeł naturalnych (mineralnych). W zakres balneoterapii wchodzą natryski, kąpiele, masaże podwodne, bicze wodne, okłady, a także picie wód mineralnych i inhalacje. Balneoterapia koi ból i leczy przewlekłe stany zapalne. Ośrodki oferujące balneoterapię rozwodzą się nad ilością zalet tej metody rehabilitacji.

Biofeedback

Twoje ciało nieustannie wysyła sygnały, których nie jesteś w stanie zarejestrować. Nie zauważasz ich, więc nie skupiasz się na ich kontrolowaniu. Fale mózgowe, oddech, napięcie mięśniowe wytwarzane z każdego mięśnia Twojego ciała, z powierzchni skóry... Wszystkie te rzeczy mogą pomóc Ci wyćwiczyć umysł, nauczyć się kontrolować ciało, umiejętnie koncentrować uwagę i efektywnie odpoczywać. W tym celu stosowany jest biofeedback. Biofeedback to inaczej biologiczne sprzężenie zwrotne. Ten rodzaj terapii polega na nauce reakcji na swoje własne, nieświadome przekazy.

Kinesiotaping

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku pewien Japończyk rozpoczął pracę nad nową metodą rehabilitacji. Założenie było następujące: mięśnie człowieka w trakcie pracy nie tylko zużywają energię i powodują widoczny ruch (np. kończyny), ale także powodują inne, korzystne zjawiska dla całego organizmu. Metoda ta rozwinęła się i dzisiaj jest znana wszystkim sportowcom, osobom po urazach i tym, którzy dłużej chcą zachować sprawność fizyczną. Metoda ta nazywa się kinesiotaping – lecznicze plastry. Ogranicza ból, leczy stan zapalny. Na czym polega kinesiotaping?

Rehabilitacja prądem

Już od kilku dobrych dziesięcioleci lekarze i rehabilitanci udowadniają całemu światu, że śmiertelnie niebezpieczny prąd jest w stanie pomóc w terapii różnych schorzeń. Prąd znalazł zastosowanie nie tylko w kardiologii w postaci defibrylatorów czy stymulatorów serca, ale także w rehabilitacji. Prąd pomaga w terapii chorób mięśni i układu nerwowego. Nowoczesna rehabilitacja nie może obejść się bez jego pomocy. W rehabilitacji stosuje się prądy diadynamiczne - są to prądy o małej częstotliwości, generowane w formie impulsów.

Rehabilitacja polem magnetycznym

Pole magnetyczne wywiera dobroczynny wpływ na większość procesów naszego organizmu. Stosuje się je w rehabilitacji osób po urazach, w leczeniu bólu i w innych chorobach. Żywa tkanka umieszczona w polu magnetycznym o zmiennym potencjale zmienia swój metabolizm. Pole magnetyczne wspomaga gojenie się ran, przez co przyspiesza rekonwalescencję po urazach. Przyspieszenie metabolizmu przyspiesza również czas gojenia złamań i zrastanie się kości.

