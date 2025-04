Rozwój układu oddechowego jest procesem złożonym i nie kończy się wraz z urodzeniem dziecka. Jeżeli w którymś etapie rozwój zostanie zakłócony, może dojść do powstania wady wrodzonej układu oddechowego. Problem ten dotyczy od 0,1 do 3,9% dzieci.

Przyczyny powstawania wad

Przyczyny występowania u dziecka wady oskrzeli mogą być różne. Podejrzewa się przyczyny środowiskowe – toksyczne, chemiczne, fizyczne, infekcyjne (5-10%), czynniki genetyczne (ok. 25%), współistnienie kilku czynników. Wielokrotnie jednak nie wiadomo, dlaczego u danego dziecka oskrzele rozwinęło się w sposób nieprawidłowy. Etiologia zmian jest nieznana w ok. 70-80% przypadków.

Najczęstsze wady rozwojowe oskrzeli

Która część układu oddechowego będzie nieprawidłowo wykształcona, zależy od tego, w którym tygodniu ciąży zadziałał szkodliwy czynnik. Jeżeli zakłócenie wystąpiło między 6 a 16 tyg. ciąży, dziecko może urodzić się z wadą oskrzeli lub torbielą oskrzelopochodną.

Do wad rozwojowych oskrzeli należą m.in.:

wrodzone rozmiękanie oskrzeli (wiotkość oskrzeli),

wrodzone zwężenie oskrzela,

dodatkowe oskrzele,

brak oskrzela, niewykształcenie się poszczególnych gałęzi drzewa oskrzelowego,

, niewykształcenie się poszczególnych gałęzi drzewa oskrzelowego, zarośnięcie oskrzela,

uchyłek oskrzela,

zespół dyskinetycznych rzęsek, zespół Kartagenera.

Objawy mogące wskazywać na wadę rozwojową

Niepokojących symptomów, mogących wskazywać na wadę rozwojową części układu oddechowego jest wiele. Zalicza się do nich m.in.:

deformację klatki piersiowej,

ostrą niewydolność oddechową,

nawracające obturacyjne zapalenie oskrzeli,

zapalenie płuc w pierwszym tygodniu życia,

przewlekłe zapalenie oskrzeli,

nawracające, ciężkie zapalenie płuc,

długo utrzymujący się kaszel,

stridor, czyli świst krtaniowy,

duszność, pałeczkowate palce, sinicę wysiłkową,

zaburzenia wzrastania, niedobór masy ciała.

Diagnostyka

Podstawą rozpoznania wad rozwojowych układu oddechowego jest badanie radiologiczne. W diagnostyce wad rozwojowych oskrzeli ogromne znaczenia ma też bronchoskopia.

Powikłania

Niestety prawie połowa dzieci z wadami wrodzonymi układu oddechowego umiera przed 5. rokiem życia. Dlatego ogromne znaczenie ma szybka diagnostyka wady i natychmiastowe podjęcie właściwego leczenia.

Dzieci z wadami oskrzeli są szczególnie narażone na ciężkie, trudno leczące się infekcje dróg oddechowych. Niejednokrotnie wymagają hospitalizacji, z powodu zagrożenia życia.

Leczenie

Większość wad wrodzonych wymaga leczenia operacyjnego. Im szybciej zostanie podjęte odpowiednie leczenie, tym większe są szanse dziecka na przeżycie.

Wady rozwojowe oskrzeli nie są częste. Stanowią jednak ważny problem, ponieważ dla dziecka mogą stanowić zagrożenie życia. Powinny, więc, być brane pod uwagę w rozpoznaniu różnicowym, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Wczesne podjęcie leczenie daje szanse dziecku na normalne życie.