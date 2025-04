Zdrowy penis

Jest kilka zasad, którymi powinien kierować się każdy posiadacz tego organu. Aby penis był zdrowy i sprawny, warto pamiętać o paru złotych zasadach. Niektóre z nich mogą cię pozytywnie zaskoczyć.

Czytaj: Zdrowy penis - 6 faktów, które mogą cię zaskoczyć

Reklama

Higiena

Jak zadbać o perfekcyjną czystość i uniknąć zakażeń, infekcji i innych nieprzyjemności? Warto pamiętać, że higiena to także profilaktyka. Zadbaj o nią odpowiednio, zanim dopadną cię niespodziewane, dokuczliwe objawy.

Czytaj: Higiena penisa - dbaj o swoją męskość

Niepokojące objawy

Ból podczas seksu lub przy oddawaniu moczu, krostki lub wypryski na członku, krew w moczu lub spermie, dziwna wydzielina… Jest wiele objawów, których nie sposób ignorować. Co oznaczają? Co robić, gdy się pojawią?

Zobacz: Niepokojące objawy - czego wstydzą się mężczyźni?

Jak wykonać samobadanie jąder?

Ani śmieszne, ani wstydliwe. Może za to uratować życie. Każdy facet powinien zadbać o siebie i dokładnie sprawdzać swoje ciało – czy wszystko na miejscu i w porządku? Pozostaje tylko cieszyć się pełnią zdrowia.

Przeczytaj: Jak wykonać samobadanie jąder?

Reklama

Jak wygląda wizyta u urologa?

Wizyta u urologa to często dla panów spore przeżycie. Przygotowanie pozwoli ci przełamać stres. Jak wygląda wizyta u urologa? O co może spytać lekarz? Jak wyglądają badania? Co, jeśli urologiem jest… kobieta? Dowiedz się więcej.

Zobacz: Jak wygląda wizyta u urologa?