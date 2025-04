Książka Davia R. Hamiltona „Wszystko zaczyna się od myśli. Potęga Twojego umysłu” jest skierowana do osób, które pragną dowiedzieć się wszystkiego o zadziwiającym wpływie psychiki na ludzkie ciało i wyniki jego leczenia. Dr Hamilton opisuje, w jaki sposób nasze myśli zmieniają stan naszego ciała, jak ciało i umysł są ze sobą silnie związane. Autor, w oparciu o materiały naukowe, udowadnia, że każda myśl i uczucie, jakie żywimy, wyraża się w naszym ciele.

Stres to jedna z chorób cywilizacyjnych. Osłabia nasz organizm, spowalnia tempo powrotu do zdrowia, w skrajnych przypadkach może także prowadzić do depresji. Jednak wystarczy pomyśleć o czymś przyjemnym lub o kimś, do kogo czujemy sympatię, a nasz organizm zacznie wytwarzać hormon szczęścia. Prawda, że proste? A to kropla w morzu możliwości naszej psychiki. Pozytywne i negatywne emocje mają ogromny wpływ na nasze ciało, a w szczególności na serce i układ odpornościowy. Dr Hamilton potwierdza swoją tezę latami badań naukowych.

Śmiech to zdrowie. Wiadomo o tym nie od dzisiaj, tak samo, jak o terapii śmiechem. Spontaniczny śmiech pozwala odreagować stres dnia codziennego, nasze lęki i frustracje. Dr Hamilton przekonuje, że śmiech poprawia układ nerwowy i stan naszego serca. Podczas śmiechu hormon stresu gwałtownie się obniża, dzięki czemu możemy tryskać humorem i cieszyć się zdrowiem.

Druga część książki wprowadza czytelnika w tematykę duchowości i mistycznego oglądu świata. Dowiadujemy się o potężnym terapeutycznym wpływie modlitwy i medytacji na stan fizyczny drugiego człowieka. Dobre myśli kierowane do bliźniego potrafią uzdrowić nawet najbardziej chore ciało. Lekarze mówią, że czasami spotykają uzdrowienia, których nie potrafią racjonalnie wytłumaczyć. Na tym właśnie polega siła modlitwy, to dzięki niej możemy uzdrawiać na odległość.

Autor zamieszcza w swojej książce także trzy proste zasady, według których można żyć. Są to: miłość do siebie samego, miłość do innych i miłość do natury. Namawia do uświadomienia sobie, jak piękny jest świat, abyśmy w codziennym życiu dostrzegali życzliwość, uczciwość i wdzięczność. Tylko w otoczeniu ludzi, których darzymy miłością i szacunkiem jesteśmy w stanie doznać pełni szczęścia. To miłość stymuluje nasze komórki do ciągłego rozwoju. Jej potęga jest nieoceniona.

Książka „Wszystko zaczyna się od myśli. Potęga Twojego umysłu” to dowód na to, że myśli człowieka są punktem wyjścia dla wszelkich zmian, to od nich wszystko się zaczyna. Tylko ty masz wpływ na to, jak zmienisz siebie i świat, w którym funkcjonujesz. Uwierz w potęgę swojego umysłu. Tak wiara może przenosić góry.

Dr David R. Hamilton to niekwestionowany autorytet medyczny o wieloletnim doświadczeniu w branży farmaceutycznej. Jest także autorem światowych bestsellerów. Obecnie prowadzi warsztaty na różnych kontynentach, na których pomaga ludziom zrozumieć potężny wpływ psychiki na ciało.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tej książki, zajrzyj do jej wizytówki.

Autor: Monika Majewska

