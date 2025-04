Wszystko zaczyna się od myśli. Potęga Twojego umysłu

W jaki sposób umysł i emocje mogą wpływać na cały organizm, a nawet na strukturę DNA. Zdaniem Davida R. Hamiltona, autora książki "Wszystko zaczyna się od myśli. Potęga Twojego umysłu", myśli i uczucia, idee i przekonania, nadzieje i marzenia zmieniają nasze ciało, okoliczności życiowe, a nawet stan całego świata. Dr Hamilton w naukowy sposób wyjaśnia, jak to możliwe, że osoby korzystające z medytacji osiągają tak znakomite rezultaty. Autor ujawnia lecznicze działanie myśli kierowanych do drugiego człowieka. Podaje niezbite dowody na to, że siła miłości jest tak potężna, że może stymulować powstawanie nowych, zdrowych komórek w naszym ciele. Udało mu się też udokumentować wpływ uczuć na szybkość procesu leczenia.