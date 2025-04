Wszywkę alkoholową zaszywa się pod skórą pleców lub pośladka. Umiejscowienie podyktowane jest tym, aby osoba uzależniona miała utrudniony do niej dostęp i nie wyjęła jej samodzielnie w przypływie słabości. Oczywiście w akcie desperacji alkoholik i z takiego miejsca jest w stanie usunąć wszywkę.

Wszywka alkoholowa:

Wszywka alkoholowa, zwana też esperalem, zawiera disulfiram. Jest to substancja, która jest obojętna dla organizmu, ale ujawnia swoje działanie wtedy, gdy osoba z wszywką spożyje alkohol. Disulfiram blokuje działanie enzymu, który odpowiada za metabolizowanie alkoholu. Skutkiem tego jest powstawanie w organizmie aldehydu octowego, który wywołuje szereg negatywnych skutków:

mdłości i wymioty,

bóle głowy,

zawroty głowy ,

, spadek ciśnienia krwi,

przyspieszone bicie serca,

duszności ,

, drgawki,

uczucie lęku przed śmiercią ,

, zawał serca.

Nieprzyjemne skutki spożycia alkoholu przy wszywce alkoholowej trwają do 10 godzin. Sama wszywka działa minimum 8 miesięcy. Najczęściej pod skórą, a dokładniej pod powięzią, umieszcza się 8-10 tabletek.

Na umieszczenie esperalu pod skórą decydują się alkoholicy, którzy nie są w stanie o własnych siłach zaprzestać picia. Świadomość tego, że substancja jest w ciele oraz tego, jakie wywoła skutki po wypiciu alkoholu, ma za zadanie odstręczać uzależnionego od sięgnięcia po butelkę. Wszywka alkoholowa nie leczy z alkoholizmu. Jej zadaniem jest stworzenie choremu szansy na wytrwanie w trzeźwości i podjęcie terapii.

Wszywkę alkoholową umieszcza się za zgodą osoby uzależnionej. Nie można jej wszyć wbrew jego woli.

Zastosowanie esperalu nie daje żadnych gwarancji wytrwania w trzeźwości – podobnie jak i inne formy walki z alkoholizmem. Niektórzy chorzy od razu po wszyciu esperalu planują powrót do picia po usunięciu wszywki. Potrafią nie pić, gdy działa disulfiram, po jego usunięciu wracają do nałogu, aby ponownie po pewnym czasie zrobić sobie przerwę w nałogu, wszywając sobie esperal. Inni autentycznie chcą dzięki esperalowi walczyć z nałogiem i poddać się terapii.

Nie każdy alkoholik dostanie od lekarza zgodę na zastosowanie tej metody walki z nałogiem. Przeciwwskazaniami do zastosowania wszywki alkoholowej są:

cukrzyca, choroby nerek,

padaczka,

choroby układu oddechowego,

choroby wątroby,

choroba niedokrwienna serca,

nadciśnienie tętnicze,

niedoczynność tarczycy,

psychoza.

Sam preparat można kupić w aptece pod nazwą Disulfiram WZF – jest to koszt ok. 200 zł. Preparat nie jest refundowany przez NFZ. Na rynku są też dostępne usługi wszycia esperalu prywatnie z dojazdem do pacjenta. Taka usługa kosztuje ok. 700 zł.

W aptekach jest też dostępny preparat w postaci tabletek do łykania. Ta metoda ma jednak wadę – preparat można odstawić w każdej chwili, o co jest trudniej, gdy znajduje się zaszyty w ciele.

