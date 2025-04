Konkurs „Człowiek bez barier” ma na celu prezentację sylwetek wyjątkowych osób z niepełnosprawnością, które niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu, poziomu wykształcenia – łączy jedno – ich postawa życiowa i sposób radzenia sobie z przeciwnościami losu mogą być wzorem postępowania dla innych zarówno osób sprawnych, jak i osób z niepełnosprawnością. Finaliści konkursu poprzez działania na różnych polach kształtują nowe postawy i wskazują na możliwości, niezależne od stopnia sprawności fizycznej.

W tym roku po raz pierwszy w historii konkursu zostanie przyznana Nagroda Publiczności, niezależna od decyzji jury. Od 21 października 2011 r. czytelnicy portalu www.niepelnosprawni.pl wybierają swojego kandydata z grona 15 półfinalistów, z których jury wybrało już pięciu laureatów konkursu. Głosowanie internetowe potrwa do 13 listopada 2011. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów, zostanie uhonorowana Nagrodą Publiczności.

„Każdy może aktywnie wziąć udział i zagłosować na osobę, która według niego zdecydowanie wyróżnia się poprzez swoją postawę i działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Profile kandydatów są dostępne na stronie www.niepelnosprawni.pl. Zależy nam na tym, aby podkreślić, iż „Człowiek bez barier” jest swego rodzaju współzawodnictwem, w którym docenia się zaangażowanie osób przełamujących bariery nie tylko w swoim życiu, ale również w postrzeganiu przez innych. Wielkim sukcesem jest tu integracja różnych środowisk, różnego stopnia sprawności fizycznej i umysłowej, które łączy pasja, zaangażowanie i chęć współpracy” – mówi Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Tytuł „Człowiek bez barier” od 2003 r. jest przyznawany osobie z niepełnosprawnością, która odnosi sukcesy w życiu zawodowym i społecznym, bierze los w swoje ręce, pokonuje bariery i dzięki temu zmienia stereotypowy wizerunek osoby z niepełnosprawnością. Dotychczas uhonorowano 41 osób, dla których wyróżnienie w konkursie było zarówno uznaniem, jak i dodatkową zachętą, by nie ustawać w codziennych dążeniach i pracy zmieniającej rzeczywistość na bardziej przyjazną dla osób z niepełnosprawnością.

W tym roku spośród wszystkich zgłoszeń, które wpłynęły do Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, wybrano 15 półfinalistów, z których Kapituła Konkursu wyłoniła pięciu laureatów, w tym „Człowieka bez barier 2011”. W skład Kapituły wchodzą:

Przewodnicząca prof. dr hab. Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, p. Dorota Jaworska – reprezentująca Małżonkę Prezydenta RP Panią Annę Komorowską, p. Sylwia Górska reprezentująca prof. Irenę Lipowicz – Rzecznika Praw Obywatelskich, Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Orange, Henryk Okrzeja – Prezes Fundacji BRE Banku, Jacek Brzeziński – Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Piotr Pawłowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Honorowy patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska, a patronat merytoryczny – Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

Partnerami konkursu są: Fundacja BRE Banku, Fundacja Orange, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uroczysta gala konkursu odbędzie się 16 listopada 2011 r. o godz. 13.00 w Galerii Porczyńskich (Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II) w Warszawie.

Źródło: www.czlowiekbezbarier.org/ ak

