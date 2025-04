Badania przeprowadzone w Miriam Hospital's Weight Control and Diabetes Research Centre dowiodły, że ludzie mający konkretną wariację genów mogą być bardziej podatni na dokonywanie złych wyborów żywieniowych i częściej sięgają po jedzenie zawierające więcej cukrów prostych i tłuszczu, a także spożywają więcej kalorii dziennie niż przeciętny człowiek.

Jednakże, mimo że istnieje potwierdzony związek między genami, a tym co spożywamy, naukowcy zapewniają, że prowadzenie zdrowego trybu życia i regularne ćwiczenia fizyczne uchronią nas przed nadmiernym przytyciem.

W badaniach przyjrzano się związanym z otyłością genom FTO i BDNF (brain-derived neurotrophic factor), aby stwierdzić, jak ich wariacje zwiększają u nosiciela szansę przybierania na wadze. Obydwa z nich były wcześniej wiązane z powodowaniem nadwagi. Naukowcy chcieli zobaczyć, jak powszechne nawyki żywieniowe są zmieniane na skutek modyfikacji tych genów.

Zespół przeprowadził obserwację 2 tys. osób w ciągu 6. miesięcy i ocenił ich zwyczaje związane z odżywianiem. Odkryto, że wariacja genu FTO powodowała u dzieci zjadanie większej liczby posiłków i przekąsek, uzyskując wyższą zawartość oleju, tłuszczów i cukrów prostych w diecie, podczas gdy zmiany genu BDNF powodowały zwiększone spożycie produktów mlecznych, mięsa, jajek i orzechów, co mogło znacząco wpływać na wagę danej osoby.

Jak twierdzi Jeanne M. McCaffery z Diabetes Research Centre (Centrum Badań nad Cukrzycą), współautorka badań, nasze wybory dotyczące stylu życia mają znaczenie w określaniu jak szczupli lub grubi jesteśmy bez względu na nasz kod genetyczny. Jednakże, ukazując nasze markery genowe, prawdopodobnie możemy wskazać potrzebę kontroli wagi w przyszłości u tych osób, które są genetycznie predysponowane.

Źródło: www.mediplacements.com/11.06.2012/us

