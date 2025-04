Dr Todd McAllister poinformował Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne o sukcesie badawczym kalifornijskiej firmy Cytograft Tissue Engineerung, która we współpracy z we współpracy z badaczami Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz naukowcami z Buenos Aires przeprowadziła udany eksperyment wszczepienia pacjentom pierwszych na świecie sztucznych naczyń krwionośnych. Naukowcy świętują sukces.

Do tej pory dało się je wytworzyć jedynie z tkanki pacjenta. Tym razem udało się to na podstawie komórek od innych dawców. Metoda ta jest obiecująca – sztuczne żyły i tętnice mogą bowiem posłużyć wielu pacjentom, np. potrzebującym niezwłocznej pomocy (podczas amputacji, na polu walki czy przy zakładaniu by-passów), a niskie koszty umożliwiają masową produkcję. Dodatkowo naczynia krwionośne, stworzone laboratoryjnie, są w całości naturalne. Przy ich tworzeniu nie korzystano również z komórek macierzystych.

Sztuczne naczynia krwionośne zostały wszczepione m.in. trzem polskim pacjentom z cukrzycą, wymagającym dializy nerek. Otrzymali oni sztuczną, 30-centymetrową przetokę tętniczo-żylną o grubości 4,8 mm, łączącą tętnicę i żyłę.

