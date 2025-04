Święty Mikołaj z Rovaniemi/ Fot. Kolko Communications

Atmosfera świąt udziela się wszystkim. W tym czasie bliskie relacje i wspólne świętowanie liczą się najbardziej. Salon BMW Inchcape Motor zorganizował w tym roku dla swoich klientów i pracowników jedyne w swoim rodzaju Mikołajki. Dzięki uprzejmości Ambasady Finlandii w Polsce, na specjalne zaproszenie dealera BMW, w sobotę 8 grudnia salon na warszawskiej Woli odwiedził „prawdziwy” Święty Mikołaj.

Zaproszenie prawdziwego świętego Mikołaja to z naszej strony ukłon w stronę klientów i pracowników, a jednocześnie możliwość budowania prawdziwej więzi emocjonalnej i wspólnego doświadczania marki BMW. – powiedziała Agnieszka Zachaj-Zafirow, Marketing Manager, Inchcape Motor Polska.

O 13:00 w świątecznie udekorowanym salonie zgromadzili się wraz z dziećmi klienci i pracownicy salonu. Wśród mikołajkowych atrakcji znalazło się pisanie listów do Św. Mikołaja, malowanie twarzy, kolorowanki i tworzenie świątecznych dekoracji. Wraz z przybyciem specjalnego gościa, każdy mógł zadać mu kilka pytań i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Każdy maluch otrzymał też upominek.

Dzieciaki już od dobrych kilku dni cieszyły się na to spotkanie, nie mogły się doczekać. Zdjęcia z Mikołajem zrobiły sobie jako pierwsze. Są bardzo szczęśliwe – powiedziała Pani Ela, klientka salonu, matka dwójki dzieci w wieku 4 i 6 lat.

Spotkanie zebrało ok. 80 dzieci i ich rodziców - klientów oraz pracowników salonu.

Źródło: Materiały Prasowe Kolko Communications/ (dr)

