Chirurdzy w Centrum Medycznym Uniwersytetu Groningen w Holandii, po raz pierwszy, podczas operacji, zastosowali metodę barwienia guza jajnika. Komórki nowotworowe po pochłonięciu barwnika, którym jest kwas foliowy (witamina z grupy B) z dodatkiem fluoresceiny, świeciły na czerwono, co pozwoliło na wykrycie zmiany wielkości nawet jednej dziesiątej milimetra. Barwnik działa jak „urządzenie naprowadzające”. Dzięki innowacyjnej metodzie chirurdzy usunęli u chorej 34 ogniska choroby, czego nie byliby w stanie zrobić „gołym okiem”. Widocznych było jedynie 7 niewielkich zmian, a po zabarwieniu witaminą, aż 34!

Profesor Low zauważył, że kwas foliowy może być użyty jako przysłowiowy „koń trojański”, bowiem większość komórek guza jajnika pochłania go w dużych ilościach, jako substancję niezbędną do rozwoju i podziału nowotworu.

Rak jajnika jest nowotworem, który przyswaja stosunkowo dużo kwasu foliowego. 85% komórek tego nowotworu ma na swojej powierzchni receptory dla tego związku. Inne nowotwory, jak rak trzonu macicy ma ich 80%, a rak płuc, rak wątroby, rak piersi i jelita grubego – ok. 50%. Większość najczęściej występujących w populacji nowotworów, pochłania kwas foliowy, dlatego warto wypromować tę metodę w chirurgii onkologicznej.

