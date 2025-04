Ameryka Północna słynie przede wszystkim za sprawą Stanów Zjednoczonych do których podróżuje każdego roku mnóstwo osób. Różnorodność ras, narodowości a także krajobrazów i klimatu sprawia, że każdy rejon tego kraju posiada odrębną sytuację epidemiologiczną. W okresie letnim dodatkowa porcja turystów ułatwia szerzenie się wielu chorobom. Sytuacja higieniczna stoi na dość wysokim poziomie, jednak im dalej na południe, tym jest ona gorsza.

Zalecane szczepienia

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zaleca się szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i polio. W Meksyku panują natomiast nieco gorsze warunki sanitarne, stąd łatwo o skażoną bakteriami wodę czy żywność. Warto zatem poddać się dodatkowej profilaktyce przeciwko WZW typu A i durowi brzusznemu. Groźna w tym kraju nadal jest gruźlica, stąd należy upewnić się o stanie swojej odporności wykonując próbę tuberkulinową i ewentualne doszczepianie.

Należy pamiętać, aby unikać jedzenia fast foodów oraz potraw z przydrożnych straganów, wodę zaś pić tylko butelkowaną. Jedzenie w pośpiechu, często brudnymi rękoma, sprzyja zakażeniom i w najlepszym wypadku skończyć się może kilkudniową biegunką.

Chroń się przed kleszczami

Rozległe lasy Kanady i Alaski obfitują w kleszcze, co w konsekwencji stanowi ryzyko chorób przez nie przenoszonych. Szczepionka uchroni nas jedynie przed kleszczowym wirusowym zapaleniem mózgu i opon mózgowych, natomiast przeciwko boreliozie możemy jedynie stosować środki odstraszające kleszcze i nosić nakrycie na głowę.

Uważaj na dzikie zwierzęta

Groźne są także dzikie zwierzęta, szopy, wilki, kojoty, lisy czy niedźwiedzie, które mogą być rezerwuarem wścieklizny. Przed tą śmiertelną chorobą warto zabezpieczyć się poddając się szczepieniu. Jest ona zalecana jeśli wybieramy się na Alaskę, do Kanady czy do Meksyku. Należy także unikać jakiegokolwiek kontaktu z dziką zwierzyną.

Malaria w Meksyku

Meksyk znajduje się na liście krajów w których panuje malaria. Warto zatem poddać się profilaktyce przeciwko tej chorobie, która polega na przyjmowaniu leków przed, w trakcie i po powrocie z tego kraju. Ponadto należy zaopatrzyć się w środki odstraszające komary, moskitiery i repelenty.