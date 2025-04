Szczepionka na wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowiła od dawna wyzwanie dla naukowców ze względu na zmienność wirusa. Celem naukowców z Oksfordu był „mechanizm wewnętrzny” wirusa. Fragmenty materiału genetycznego HCV zostały użyte do modyfikacji wirusów powodujących zwykłe przeziębienie.

Badania przeprowadzone na grupie 41 osób dowiodły, że szczepionka na wirusa zapalenia wątroby typu C nie stwarzała istotnych skutków ubocznych i powodowała silną reakcję odpornościową organizmu. Prof. Paul Klenerman, jeden z autorów badań, powiedział BBC: „Odpowiedź układu odpornościowego była bardzo silna. Jesteśmy podekscytowani i rozpoczynamy drugą fazę badań klinicznych”.

Szczepionka zostanie teraz podana osobom szczególnie narażonym na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C.

Zakażenie wirusem przez lata może zostać niezauważone. Do zakażenia najczęściej dochodzi przez kontakt z krwią chorego. Choroba prowadzi do marskości wątroby, a czasem nawet do rozwinięcia się raka. Terapia hamująca rozwój wirusa jest droga, uciążliwa dla pacjenta i długotrwała. Nie zawsze też przynosi efekty.

W Polsce zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C jest ok. 700 tys. osób, a na świecie – 170 mln.

