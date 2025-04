Nie jest tak źle

Tak naprawdę, wypadanie jednego bądź obu płatków zastawki mitralnej (zespół Barlowa), spotyka się u 1-2% wszystkich ludzi. Kwestia kryteriów rozpoznania schorzenia nie jest jednak jasno określona, stąd pewien procent nadinterpretacji w rozpoznawaniu. Badanie USG, stosowane podczas diagnostyki wymaga umiejętnej oceny, dokonanej przez doświadczonego lekarza. Należy między innymi wziąć pod uwagę, że u osób młodych płatki zastawki są giętkie i uginają się podczas skurczu komór, co może stwarzać wrażenie ich wypadania. Także niewielki „przeciek” - w granicach fizjologii, nie uprawnia do rozpoznania zespołu Barlowa.

Dlaczego dochodzi do wypadania płatka zastawki mitralnej?

Przyczyn może być bardzo wiele. U części chorych są one nieuchwytne – płatki ulegają niewielkiemu zwyrodnieniu, które sprawia, że stają się bardziej giętkie, zmieniają swoją długość i kształt. Uszkodzeniu może też ulec pierścień otaczający zastawkę bądź struny ścięgniste – napinające ją podczas zamykania.

Ze znanych przyczyn chorobowych możemy wymienić: chorobę reumatyczną, toczeń układowy, skrobiawicę, sarkoidozę, zespół Marfana, zespół Ehlersa–Danlosa, zwyrodnienie związane ze zwapnieniem płatków zastawki lub pierścienia mitralnego, zapalenie wsierdzia, chorobę niedokrwienną serca, kardiomiopatie oraz wrodzone nieprawidłowości w obrębie serca.

Objawy i rozpoznanie

Na szczęście większość przypadków przebiega bezobjawowo. Czasem wprawne ucho lekarza może podczas osłuchiwania pacjenta wychwycić szmer skurczowy (zazwyczaj późnoskurczowy) lub też klik śródskurczowy, nasuwający podejrzenie choorby. U części pacjentów, pojawiają się niezbyt nasilone objawy, takie jak: dyskomfort lub ból w klatce piersiowej, duszność (zwłaszcza po znacznym wysiłku), uczucie zmęczenia i omdlenia.

Najczęściej wypadanie płatka zastawki dwudzielnej jest rozpoznawane podczas badania echokardiograficznego. Czasem, celem określenia tolerancji wysiłku wykonuje się też próbę wysiłkową, aby wykazać jak zmienia się przeciek w zależności od tempa pracy serca. Najdokładniejszym badaniem określającym budowę i funkcję serca jest rezonans magnetyczny, niemniej w diagnostyce zespołu wypadania płatka zastawki dwudzielnej jest stosowany rzadko.

Leczenie

Pacjenci zazwyczaj nie wymagają leczenia. Choć dolegliwość wydaje się błaha, należy jednak mieć na uwadze, że predysponuje ona między innymi do: zaburzeń rytmu serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia, epizodów zakrzepowo-zatorowych (w tym niedokrwienia mózgu) - nie można więc o niej zapominać, ani jej lekceważyć.

Kontrola lekarska powinna odbywać się nie rzadziej niż co 3-5 lat lub częściej, według zaleceń lekarza. Jeśli u osoby z zespołem Barlowa pojawiają się objawy kliniczne (np. ból) zawsze wymagana jest konsultacja specjalistyczna.

