Specjaliści z kraju i zza granicy z zakresu szeroko rozumianego ratownictwa dzielili się spostrzeżeniami z funkcjonowania poszczególnych systemów, zwłaszcza w przypadku zdarzeń o masowym charakterze. Przedstawiali sugestie mające na celu ich doskonalenie i dopasowanie do rodzaju zdarzeń. Podkreślali rolę przejrzystych procedur, które zapewnią skuteczność działań we wszystkich fazach, od przyjęcia zgłoszenia do działań na poziomie oddziałów ratunkowych. Każde problematyczne zdarzenie obsługiwane przez system ratownictwa powinno być poddane szerokiej analizie, służącej zdefiniowaniu zalet oraz wad wykorzystanych rozwiązań. Wnikliwa analiza poszczególnych zdarzeń pozwala zminimalizować błędy podczas kolejnych akcji ratowniczych.

Prelegenci z USA zwrócili uwagę na istotną rolę i zadania pielęgniarki ratunkowej. Dokonuje ona wstępnej segregacji medycznej pacjentów oddziałów ratunkowych, przydzielając im odpowiednie kody i priorytety. Na tym tle widać, że w Polsce brakuje procedur określających zakres kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołów medycznych.

Gospodarzem konferencji była Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. Honorowym patronatem objęła ją Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych obok Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, Wojewody Dolnośląskiego oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Polecamy: serwis Pierwsza pomoc

Reklama