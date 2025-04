Archeolodzy prowadzący badania w latach 1989 i 1990 wydobyli z wraku szklane miski, gliniane amfory do przechowywania wina, lampy, naczynia z cyny i brązu. Wszystkie przedmioty pochodziły ze wschodniej części Morza Śródziemnego.

Wśród tych przedmiotów naukowcy znaleźli drewnianą filiżankę prawdopodobnie wykorzystywaną do upuszczania krwi i inne przedmioty. Wśród nich — mały cylinder cynowy nazywany „Pyxis", który zawierał pięć tabletek. Miały 4 cm średnicy. Zachowały się bowiem były powleczone szczelną powłoką.

Włoscy naukowcy przeanalizowali ostatnio zawartość jednej z nich. Zawierała minerały bogate w cynk: hydrocynkit (kwiat cynkowy) i smithsonit, oraz pyłki roślin, wosk pszczeli i żywicę sosnową. W artykule na łamach magazynu internetowego „Proceedings of National Academy of Sciences", (PNAS) badacze twierdzą, że związków cynku używano do leczenia oczu i skóry. O takich właściwościach tych związków piszą starożytni: Rzymianin Pliniusz Starszy i i Grek Pedanius Dioskurydes.

— Początkowo wydawało się nam, że były to tabletki wzmacniające stosowane przez żeglarzy podczas długich podróży — powiedziała Erika Ribechini, chemik z Uniwersytetu w Pizie, współautor raportu w PNAS. — Ale doszliśmy do wniosku, że tabletki nakładane były bezpośrednio na powieki. To stanowi kolejny przykład wysokiego poziomu wiedzy medycznej jaki posiedli nasi przodkowie.

Źródło: rp.pl, 09.01.2013/mm

