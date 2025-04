fot. Fotolia

Prace nad pierwszą wersją Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015–2024 weszły w końcową fazę - proces społecznych konsultacji. Rada Projektu Strategii zaprasza wszystkich zainteresowanych

do wyrażenia opinii na temat zawartych w niej propozycji.

Dokument został zamieszczony na stronie www.walkazrakiem.pl 10 kwietnia br. o godz. 20.00. Społeczne konsultacje potrwają do 25 maja br. Ostateczna wersja dokumentu zostanie przedstawiona pod koniec czerwca br.

Głównym celem Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 jest poprawa populacyjnych wskaźników zachorowalności i umieralności związanej z chorobami nowotworowymi w Polsce oraz jakości życia chorych na nowotwory.

Strategia obejmuje szeroki zakres zagadnień, od zdrowotnej edukacji społecznej, zapobiegania chorobom nowotworowym i ich wczesnego wykrywania, poprzez rozwój nauki i badań nad rakiem, do poprawienia opieki onkologicznej w trakcie choroby i po jej zakończeniu. W centrum uwagi wszystkich proponowanych rozwiązań jest pacjent.

Mają one usprawnić wczesne wykrycie choroby, ułatwić i przyspieszyć ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną, zapewnić najlepszy możliwy sposób leczenia, ułatwić rehabilitację fizyczną i psychiczną po leczeniu, poprawić jakość życia, ułatwić wyjście z choroby oraz wspierać zaspokajanie psychologicznych i społecznych potrzeb chorych.

Sprzyjać temu będą zwłaszcza:

koordynacja wszystkich elementów walki z rakiem w skali całego kraju, oparta

na znajomości potrzeb i zasobów;

zastąpienie kosztownego modelu diagnostyki i leczenia, opartego głównie

na hospitalizacji, sprawniejszą i znacznie tańszą opieką w trybie ambulatoryjnym;

usprawnienie struktury organizacyjnej systemu opieki onkologicznej na jej wszystkich etapach;

wzmocnienie roli lekarzy POZ w profilaktyce, wstępnej diagnostyce i prowadzeniu pacjenta po zakończeniu onkologicznego leczenia;

zniesienie limitowania onkologicznych świadczeń diagnostycznych i leczniczych,

w powiązaniu z ich terminowością i wysoką jakością;

powołanie koordynatorów opieki onkologicznej;

wielodyscyplinarne planowanie leczenia wg obowiązujących standardów;

stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji personelu medycznego.

Sygnatariusze Strategii z satysfakcją przyjmują uwzględnienie niektórych zawartych w niej rozwiązań w ogłoszonym 21 marca br. przez Ministra Zdrowia tzw. pakiecie onkologicznym. Sprawne wdrożenie tych zapowiedzi będzie wymagało starannego przygotowania aktów wykonawczych i dużego wysiłku organizacyjnego, a także konsultacji ze środowiskiem medycznym i beneficjentami tych zmian – pacjentami. Sygnatariusze Strategii deklarują gotowość do współpracy w tym zakresie.

Strona www.walkazrakiem.pl umożliwia wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z pełną wersją Strategii Walki z Rakiem 2015-2024, a także wzięcie udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Na stronie tej można także znaleźć najważniejsze informacje o inicjatywie PTO pt. Czas na Onkologię, zapoznać się z harmonogramem i przebiegiem prac nad Strategią, a także skorzystać z biblioteki, zawierającej wybrane, istotne dla tematu teksty, w tym kilka dostępnych w języku angielskim przykładowych strategii walki z rakiem z innych europejskich krajów.

Więcej o nowotworach, ich rozpoznawaniu i leczeniu dowiesz się z naszego serwisu!

Źródło: materiały prasowe Primum PR/mn