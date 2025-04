Przyszłe mamy od dłuższego czasu były przekonywane przez swoich lekarzy, poradniki, jak i fora internetowe, że aktywność fizyczna jest korzystna dla matki i dla dziecka. Kiedy kilka lat temu pojawiły się doniesienia, że trening mamy wzmacnia tętno płodu, ciężarne kobiety ruszyły na zajęcia fitness. Kobiety, które mimo wszystko nie miały motywacji lub siły, aby do swojego grafiku dołożyć jeszcze aktywność fizyczną, mogą zmienić zdanie dzięki nowemu doniesieniu naukowemu.

Okazuje się, że regularne ćwiczenia w czasie ciąży mogą poprawiać wydolność serca dziecka, również po urodzeniu. "Mam nadzieję, że wyniki tego badania dowodzą, że wysiłki mające poprawić stand zdrowia dzieci, trzeba skoncentrować już na okresie ciąży, a nie dopiero w dzieciństwie” – przekonuje fizjolog Linda E. May. Badanie pilotażowe przeprowadzone w 2008 roku pokazało, że przyszłe mamy, które ćwiczyły, przez co najmniej 30 minut trzy razy w tygodniu, obniżały tętno płodu (oznaka dobrej wydolności serca) w ostatnich tygodniach ciąży.

Najnowsze wyniki sugerują, że poprawa w wydolności układu krążenia utrzymuje się jeszcze miesiąc po porodzie. W badaniu brało udział 61 przyszłych mam, obserwowano pracę serca ciężarnej i płodu, a następnie noworodka. Formy aktywności ciężarnych były zróżnicowane - od energicznych spacerów, biegania, jogę, po ćwiczenia z obciążeniem. Badanie wskazuje, że umiarkowana aktywność fizyczna ciężarnej ma pozytywne, długofalowe skutki dla noworodka. Naukowcy mają nadzieje, że do tej pory nieprzekonane, przyszłe mamy znajdą czas na regularną aktywność fizyczną.

ScienceDaily

