Nietrzymanie moczu - przykra dolegliwość

Nietrzymanie moczu to dla wielu osób temat tabu. Ta dolegliwość jest nie tylko uciążliwa, ale też znacząco obniża komfort życia. Nie oznacza jednak, że już zawsze będziesz skazana na ograniczanie życia towarzyskiego, zrezygnowanie z aktywności fizycznej czy stosowanie reklamowanych w telewizji wkładek. To schorzenie można bowiem skutecznie leczyć. Jednak by było to możliwe, najpierw trzeba poznać jego przyczynę.

Nietrzymanie moczu to krępująca przypadłość, która komplikuje codzienne życie. Szacuje się, że do lekarza z tym problemem zgłasza się mniej niż połowa zmagających się z nim pań. Tymczasem dziś medycyna daje nam wiele możliwości leczenia, dzięki którym można rozprawić się z tym problemem, odzyskując swobodę i komfort życia.

Nietrzymanie moczu zwykle kojarzy nam się z dolegliwością, która występuje u dojrzałych kobiet – dotyka ona przede wszystkim pań w wieku okołomenopauzalnym i starszych. – "Warto jednak pamiętać, że czynników sprzyjających wystąpieniu tego problemu jest wiele. Wśród nich są na przykład ciąża i poród, operacje w obrębie miednicy czy niektóre choroby neurologiczne, a także otyłość i zaparcia" – wymienia dr Ewa Kurowska, ginekolog ze szpitala Medicover. Nietrzymanie moczu to też problem niektórych mężczyzn, choć u przedstawicieli tej płci występuje on zdecydowanie rzadziej.

Wysiłkowe i naglące nietrzymanie moczu - różnice

Specjaliści wyróżniają dwa rodzaje nietrzymania moczu:

wysiłkowe

naglące

"W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu brak kontroli nad moczem jest spowodowany osłabieniem zwieraczy cewki moczowej i mięśni dna miednicy. W takiej sytuacji by doszło do niekontrolowanego wycieku moczu wystarczy niewielki wzrost ciśnienia w jamie brzusznej, na przykład w efekcie nawet niewielkiego wysiłku fizycznego czy tak prozaicznych czynności, jak kaszel, kichnięcie lub śmiech" – tłumaczy dr Piotr Dzigowski, urolog ze szpitala Medicover.

Z kolei nadreaktywność pęcherza moczowego i nietrzymanie moczu z parć naglących jest spowodowane niezależnymi od naszej woli skurczami pęcherza. Osoba cierpiąca na tę dolegliwość odczuwa wówczas silną, nieodpartą potrzebę natychmiastowego udania się do toalety.

Takie sytuacje często przytrafiają się osobom zmagającym się z infekcjami dróg moczowych, cukrzycą czy zaburzeniami hormonalnymi. Mogą być również efektem przyjmowania niektórych leków, konsekwencją niektórych chorób neurologicznych czy przebytych urazów.

