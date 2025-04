fot. Fotolia

W wyniku wdrożenia Narodowego Programu Szczepień w Australii (NPSA) nastąpił gwałtowny spadek występowania kłykcin kończystych wśród młodych kobiet. Tym samym potwierdzono bardzo wysoką populacyjną skuteczność czterowalentnych szczepionek przeciwko HPV.

W Australii wdrożono jeden z pierwszych na świecie programów bezpłatnych szczepień przeciwko HPV dla kobiet. W ramach NPSA dziewczynki i kobiety do 26. roku życia mogły bezpłatnie zaszczepić się szczepionką przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Korzystając z danych uzyskanych podczas realizacji tego programu przeprowadzono retrospektywną analizę pacjentów zgłaszających się do Melbourne Sexual Health Centre (MSHC) w okresie od stycznia 2004 r. do grudnia 2008 r.

Celem badania było oszacowanie, czy Australijski Narodowy Program Szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego ma wpływ na występowanie kłykcin kończystych w populacji. Porównano odsetek osób zgłaszających się do MSHC, u których rozpoznano brodawki narządów płciowych przed i po wprowadzeniu Narodowego Programu Szczepień. Aby móc opracować dane wszyscy zgłaszający się do MSHC zostali podzieleni na podstawie płci i wieku.

Założenia Narodowego Programu Szczepień w Australii



Uczestnicy badania zostali podzieleni na podstawie płci i wieku.

Bezpłatne szczepienia były dostępne: od kwietnia 2007 dla dziewcząt w wieku w wieku 12 i 13 lat, w ramach szkolnego programu szczepień oraz od kwietnia 2007 dla dziewcząt w wieku od 13 do 18 lat w ramach szczepień uzupełniających oraz od lipca 2007 młodych kobiet w wieku do 26 lat w gabinetach lekarzy ogólnych oraz w punktach szczepień.



Analizie poddano dane 36055 pacjentów, którzy zgłosili się do MSHC między 2004 r. a 2008 r. Brodawki narządów płciowych rozpoznano u 3826 osób, czyli u 10,6% wszystkich przebadanych.

Rezultaty programu



W 2008 r. odsetek kobiet poniżej 28. roku życia z rozpoznaniem kłykcin kończystych spadł średnio na kwartał o 25,1% (p

Pierwsze pozytywne wyniki zaobserwowano zaledwie po roku od rozpoczęcia programu szczepień.

Populacyjny sukces programu opierał się na wysokiej zgłaszalności na szczepienia. W niektórych grupach wiekowych wszczepialność sięgnęła 75%.

Korzyści z programu szczepień obejmują zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Od momentu wprowadzenia populacyjnych szczepień szczepionką czterowaletną w Australii liczba przypadków występowania brodawek narządów płciowych w populacji objętej szczepieniami drastycznie spadła. Stanowi to dowód o korzyści nie tylko indywidualnej lecz również populacyjnej wynikającej z zastosowania czterowalentnej szczepionki przeciwko HPV.

Źródło: materiały prasowe/mn