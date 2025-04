Fot. Fotolia

Wysoki cholesterol w podeszłym wieku – ryzyka

Ryzyko chorób serca i układu krążenia jest największe u osób starszych. Jednym z modyfikowalnych czynników ryzyka choroby wieńcowej serca jest poziom cholesterolu. W wielu przypadkach choroby takie, jak miażdżyca, nadciśnienie, zawał czy udar są wynikiem niezdrowego stylu życia, w tym diety zawierającej m.in. zbyt dużo tłuszczów nasyconych i trans.

Warto poradzić Babciom i Dziadkom, że mogą jeść smacznie i zdrowo, jednocześnie ograniczając tłuste mięso i wędliny, śmietanę czy masło – to właśnie one zawierają najwięcej niezdrowych tłuszczów.

Zapotrzebowanie energetyczne osób w starszym wieku jest zwykle mniejsze i wynosi odpowiednio 2 200 kalorii dla mężczyzn i 1 800 kalorii dla kobiet.

Jak namówić dziadków na stosowanie diety obniżającej cholesterol?

Podszepnijmy Babci, że przygotowując posiłki może zastąpić np. masło wysokiej jakości margaryną, a smalec tłuszczami nienasyconymi, pochodzącymi głównie z olejów roślinnych. Wciąż może też piec swoje pyszne ciasta używając margaryny do pieczenia, która nie zawiera częściowo utwardzanych olejów roślinnych (główne źródło tłuszczów trans).

Dietetycy i lekarze przekonują, że dieta przyjazna sercu jest bogata w tłuszcze nienasycone omega-3 i omega-6, które pomagają utrzymać cholesterol na prawidłowym poziomie.

Są one zawarte np. w olejach roślinnych, tłustych rybach morskich, jak łosoś czy makrela, orzechach oraz dobrej jakości margarynach, przygotowywanych na bazie olejów roślinnych. Korzystne działanie występuje

w przypadku spożywania 2 g omega-3 i 10 g omega-6 dziennie.

„Badacze od dawna wskazują na związek pomiędzy spożywaniem tłuszczów nasyconych i trans, a zwiększeniem ryzyka wystąpienia chorób serca. Tłuszcze trans jeszcze bardziej niż tłuszcze nasycone wpływają na zwiększenie poziomu złego cholesterolu wpływając jednocześnie na obniżenie stężenia dobrego cholesterolu we krwi.

Z tego powodu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zaleca zastąpienie ich tłuszczami nienasyconymi zawartymi w rybach, olejach roślinnych oraz miękkich margarynach” – mówi prof. dr hab. Marek Naruszewicz w imieniu Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą.

Dzień Babci i Dziadka to idealna okazja do rozmowy z bliskimi o zmianie ich nawyków żywieniowych, rzuceniu palenia, czy zwiększeniu aktywności fizycznej. Odpowiednia dieta i aktywny styl życia mają ogromny wpływ na ogólną kondycję oraz zdrowe serce, które Babci i Dziadkowi ma jeszcze służyć przez długie lata.

