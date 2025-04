fot. Fotolia

Jak często badać poziom cholesterolu we krwi?

Cholesterol to ogólnie bagatelizowany problem, który dotyka aż 16,5mln Polaków. Najbardziej narażeni na choroby serca i układu krążenia są mężczyźni w przedziale wiekowym 35-50 lat oraz kobiety pomiędzy 40 a 70 rokiem życia. Warto pamiętać o regularnym wykonywaniu pomiarów poziomu cholesterolu we krwi, tak aby wystarczająco wcześnie wykryć i zdiagnozować wystąpienie chorób serca i układu krążenia.

Regularne badania to szansa aby według przysłowia „zapobiegać, a nie leczyć”, a także możliwość uniknięcia wszelkich konsekwencji wynikających z niewłaściwego poziomu złego cholesterolu LDL. Wystarczy jedna wizyta co pół roku aby chronić przyszłość swoją i swoich bliskich.

Wysoki poziom cholesterolu – jaka dieta?

Właściwa dieta to jedna z najbardziej problematycznych kwestii. Często słowo „dieta” utożsamiamy z odchudzaniem, głodówką bądź produktami z najwyższej półki, niedostępnymi dla przeciętnych zjadaczy chleba. Tymczasem właściwe odżywanie nie musi oznaczać wielu wyrzeczeń, wystarczą niewielkie ale długotrwałe zmiany. Zamiana produktów (np. tuńczyk w oleju warto zamienić na tuńczyka w wodzie), bądź częściowa eliminacja niektórych z nich to szansa na powrót do zdrowego odżywiania. Warto pomyśleć o przekomponowaniu dotychczasowego menu w taki sposób, aby te same produkty przygotowywać tak by zachowały jak najwięcej wartości odżywczych (zamiast jajecznicy na maśle – np. jajka na twardo).

Pamiętaj, zwolennicy radykalnych zmian zazwyczaj po kilku dniach tracą swój zapał i wracają do dawnych nawyków, stopniowe i przemyślane decyzje to klucz do sukcesu!

Masz wysoki poziom cholesterolu? Uprawiaj sport!

Pamiętaj, że aktywność fizyczna nie musi wiązać się z wielogodzinnymi treningami na siłowni. Siedzący tryb życia, który obecnie jest zmorą większości pracujących osób, destrukcyjnie wpływa na kondycję fizyczną a także sprzyja otyłości. Wystarczy odrobina chęci, aby nawet na kilka minut oderwać się od biurka i przejść. Specjaliści coraz częściej podkreślają zbawienny wpływ aktywności fizycznej na nasze życie i zdrowie.

Półgodzinny spacer z pracy do domu pozwoli nie tylko na odpoczynek dla ciała ale i umysłu – przy okazji może stanowić szansę poznania nowych, ciekawych osób.

W przypadku chęci całkowitej zmiany stylu życia warto zaczerpnąć wiedzę od doświadczonej osoby, która doradzi jak często i intensywnie trenować. Na dobry początek powinno się przeznaczać minimum 3h tygodniowo, pamiętając aby systematycznie zwiększać tę ilość.

Najlepsze z perspektywy serca ćwiczenia (dzięki nim pojemność wyrzutowa serca się zwiększa) należą do grupy cardio – marsz, basen, bieganie, rower itp. Wygospodaruj chociaż 3 dni w tygodniu na ćwiczenia a przekonasz się, że już po kilku treningach Twoje samopoczucie fizyczne jak i psychiczne ulegnie poprawie!

Wysoki poziom cholesterolu – przyczyną mogą być używki

Używki to kolejny czynnik, który w drastyczny sposób wpływa na wzrost poziomu złego cholesterolu LDL. Napoje energetyczne, alkohol i papierosy zwiększają ryzyko zawału serca i wielu innych chorób układu krążenia. Napoje energetyczne według definicji przeznaczone są dla osób wykonujących wzmożony wysiłek psychiczny bądź krótkotrwały wysiłek fizyczny. Niestety przy obecnym, szybkim trybie obfitującym w stres – napoje energetyczne stanowią nieodłączny element życia. Warto jednak pamiętać, że poza uruchomieniem rezerwy energii – mocno przyśpieszają tętno i oddech, a także powodują wzrost ciśnienia krwi. Często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji wynikających z nadmiernego ich spożycia.

Szczególnie niebezpieczne są dla osób z zaburzeniami rytmu serca, natomiast największe zagrożenie – nawet dla całkowicie zdrowych – stanowią w połączeniu z alkoholem. Tego rodzaju drink aż sześciokrotnie zwiększa ryzyko palpitacji serca doprowadzając do zatrzymania jego akcji, które w większości przypadków kończy się śmiercią.

Paradoksalnie, wdychanie dymu papierosowego jest bardziej niebezpieczne dla zdrowia niż samo palenie – boczny strumień dymu zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 aż do 20 razy więcej nikotyny niż dym wydychany przez palaczy. Szacuje się, że w wyniku wdychania dymu tytoniowego co roku umierają setki Polaków na niedokrwienną chorobę serca, udar mózgu, raka płuc czy przewlekłą nienowotworową chorobę układu oddechowego. Warto unikać miejsc w których narażeni jesteśmy na bycie biernym palaczem.

Czynniki genetyczne a wysoki poziom cholesterolu

Czynniki genetyczne zwiększają bądź zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca i układu krążenia. W 2011r opublikowano jedną z analiz badania (INTERHEART) z którego jasno wynika, iż wystąpienie zawału mięśnia sercowego u rodziców ma wpływ na wzrost ryzyka zachorowań kolejnych pokoleń. Dane te pokazują, że w przypadku zawału u jednego z rodziców ryzyko wzrasta 1,81 razy, natomiast w przypadku jego wystąpienia u obojga ryzyko podnosi się aż o 2,90 razy. Przedstawione statystyki dowodzą, że w największym niebezpieczeństwie są pacjenci, których oboje rodzice przebyli zawał – w tym przypadku, jak i w każdej innej przedstawionej sytuacji, warto ze szczególną uwagą śledzić swój stan zdrowia. Regularne badania w połączeniu z właściwą dietą i nawet najmniejszą aktywnością fizyczną zmniejszają to ryzyko.

Wystąpienie zawału serca mięśniowego u obojga rodziców nie jest wyrokiem – to my decydujemy o tym w jakiej mierze czynniki genetyczne wpłyną na nasze zdrowie.

Cholesterol a stres i inne czynniki ryzyka

Stres to nieodłączny element codzienności, który błędnie utożsamiamy z negatywnymi zmianami w życiu. Paradoksem jest fakt, iż każde gruntowne zmiany, nawet te pozytywne jak np. ślub, zmiana miejsca zamieszkania sprawiają, że możemy świadomie, bądź nieświadomie przeżywać reakcję stresową. Długotrwały stres negatywnie wpływa na zdrowie jednocześnie zmniejszając zdolność organizmu do chronienia się przed powstawaniem zakrzepów i rozpuszczania tych już powstałych.

Większość wykonywanych zawodów wiąże się z mniejszą bądź większą odpowiedzialnością, siedzącym trybem życia i presją – wszystko to powoduje zwiększenie ryzyka zachorowań. Chwilowe oderwanie od rzeczywistości i poświęcenie chociażby godziny dla siebie wśród zgiełku codziennych obowiązków to szansa dla organizmu na upragniony odpoczynek. Spędzając niejednokrotnie 1/3 doby w pracy powinniśmy pamiętać o równowadze pomiędzy wysiłkiem a wypoczynkiem.

