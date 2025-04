Jeśli badania poziomu cholesterolu wykażą nieprawidłowości w gospodarce lipidowej naszego organizmu, ważne jest, by jak najszybciej zacząć z nimi walczyć. Z wysokim poziomem cholesterolu można wygrać, a wygraną jest nasze zdrowie.

Najpierw zapobiegaj!

Zapobiegać jest łatwiej niż leczyć. Kiedy należy się martwić wynikami badań? Jeśli wartości cholesterolu są na granicy normy – jeszcze jej nie przekraczają, ale już niewiele brakuje (lub nawet gdy są prawidłowe) warto pomyśleć o tym, jak nie dopuścić do podwyższenia cholesterolu. Po pierwsze, przyjrzyjmy się uważnie swojej diecie i wadze.

Bardzo pomocne będzie obliczenie wskaźnika BMI = masa/wzrost2. Wzrost podajemy w metrach, a masę w kilogramach. Norma wynosi 18,5 do 24,9. Jeśli nasze BMI jest wyższe niż 24,9, pora, żeby zadbać o wagę. Nawet jeśli BMI jest w normie, warto zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia i wprowadzić je w życie.

Kolejnym ważnym elementem jest wysiłek fizyczny. Wystarczy już 30 minut umiarkowanego wysiłku codziennie.

Pierwsze podejście – zmiana stylu życia

Jeśli jednak mamy zbyt wysoki cholesterol, pora zacząć z nim aktywnie walczyć. Zawsze zaczyna się od tzw. zmiany stylu życia. Za tym sformułowaniem kryje się modyfikacja diety. Staramy się, by zawierała mniej tłuszczy, szczególnie tych zwierzęcych, a więcej warzyw, owoców i błonnika. Nieraz zachodzi konieczność wprowadzenia diety o zmniejszonej kaloryczności, czyli takiej, która pomoże nam zrzucić zbędne kilogramy.

Lekarz może zalecić włączenie do diety produktów zawierających sterole roślinne. Badania prowadzone nad skutecznością steroli roślinnych wykazały, że, w połączeniu z dietą niskotłuszczową, zmniejszają poziom cholesterolu o 20%, natomiast stosowane samodzielnie - tylko o 10%.

Na zdrowej diecie skorzysta również serce i mózg.

Drugim ważnym elementem jest wysiłek fizyczny – co najmniej 30 minut dziennie. Bardziej intensywny spacer lub gimnastyka poranna. Wysiłek nie tylko pomoże obniżyć poziom cholesterolu, ale dzięki nie mu zadbamy o nasze serce, kondycję fizyczną, poprawimy sobie samopoczucie oraz na przyszłość obronimy się przed osteoporozą i dolegliwościami związanymi z chorobą zwyrodnieniową stawów. Sama zmiana stylu życia może przywrócić prawidłowy poziom cholesterolu. Pamiętajmy, że pomóc w osiągnięciu celu może nam też dietetyk.

Gdy konieczne są leki

Czasem jednak sama modyfikacja stylu życia nie wystarcza. W takiej sytuacji lekarz zaleci odpowiednie leki. Najczęściej zaczyna się od podawania jednego leku, jeśli jest nieskuteczny, włącza się kolejny. Leki powinny być zawsze stosowane razem z dietą i wysiłkiem. Pamiętajmy o tym, że leki stosowane bez zmiany sposobu żywienia i wprowadzenia wysiłku mają mniejszą skuteczność, a to oznacza konieczność zwiększenia dawek. Każde zwiększenie dawki powoduje wzrost ryzyka działań niepożądanych.

