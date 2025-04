Badanie opublikowane w The Lancet Oncology, które zasięgiem objęło ponad milion kobiet wskazuje, że substancje chemiczne odpowiedzialne za kontrolę wzrostu mogą również wpływać na rozwój nowotworów. Jednak zadaniem organizacji charytatywnej Cancer Research UK wyniki badań nie powinny niepokoić osób obdarzonych wysokim wzrostem.

Eksperyment obejmował 1,3 miliona brytyjskich kobiet w średnim wieku w przedziale czasowym od 1996 do 2001 roku. Rezultaty wskazały dodatnią korelację między wzrostem a zachorowaniem na10 rodzajów nowotworów: okrężnicy, odbytu, czerniaka złośliwego, sutka, macicy, jajnika, nerki, ziarnic złośliwych i chłoniaków nie-Hodkinowskich oraz białaczki.

Osoby z najwyższej grupy - powyżej 1,70 m - były o 37 % bardziej narażone na rozwój nowotworu niż osoby z grupy o najniższym wzroście poniżej 1,50 m. Mimo że badanie dotyczyło tylko kobiet, naukowcy zaobserwowali tę zależność również u mężczyzn, zestawiając wyniki 10 innych badań.

Przewodnicząca badania – dr Jane Green z Uniwersytetu w Oksfordzie, powiedziała w wywiadzie dla BBC: ,,Oczywiście wzrost sam w sobie nie wywołuje raka, ale może być wskaźnikiem innych rzeczy”. Zdaniem naukowców jeśli istnieje cecha łącząca wiele nowotworów, równie dobrze może nimi rządzić wspólny mechanizm. Podejrzewają oni, że chodzi tu o hormony wzrostu podobne do insulinopodobnych czynników wzrostu, chociaż hipoteza ta czeka wciąż na naukową weryfikację.

Podwyższone poziomy czynników wzrostu mogą powodować dwie rzeczy. Po pierwsze, przekładają się na większą liczbę komórek, jako że wysocy ludzie mają ich po prostu więcej, co stwarza ryzyko mutacji i wystąpienia raka. Po drugie, mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór poprzez oddziaływanie na wzrost liczby podziałów komórkowych. Ale jak podkreśla dr Green: ,,Rzecz w tym, że tego nie wiemy”.

Sara Hiom z Cancer Research UK twierdzi: ,,Wysocy ludzie nie mają podstaw do obaw. Większość ludzi nie odbiega wzrostem od przeciętnej, więc czynnik ten ma niewielki wpływ na indywidualne ryzyko zachorowania”.

Dr Caitlin Palframan, menedżer programowy Breakthrough Breast Cancer, stwierdził: ,,Wielką niewiadomą pozostaje odpowiedź na pytanie, dlaczego te powiązania istnieją. Jeśli dowiemy się dlaczego wzrost wpływa na ryzyko wystąpienia raka, zbliżymy się do zrozumienia mechanizmu rozwoju niektórych nowotworów”.

Jak sugerują badacze, wzrost może przyczyniać się do zwiększonej zapadalności na nowotwory. Uważa się, że w Europie dwudziestego wieku przeciętny wzrost zwiększał się o około 1 cm na każde 10 lat. Przypuszcza się, że przyrost wzrostu w tamtym czasie mógł przyczynić się do większej o 10 do15 % liczby przypadków zachorowań na raka niż w sytuacji, gdyby pozostał na tym samym poziomie.

Źródło: BBC/ar

