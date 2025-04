Naukowcy mają nadzieję, że ich odkrycie przyczyni się do opracowania nowych, skuteczniejszych metod leczenia nadciśnienia.

Zdaniem Brytyjskiej Fundacji Serce kluczowym punktem w zachowaniu prawidłowego ciśnienia krwi jest praktyka zdrowego stylu życia. Skłonność do wysokiego ciśnienia, znanego również pod nazwą nadciśnienia, może być przekazywana zarówno drogą genetyczną, może być związana również z otyłością, brakiem ruchu czy złą dietą ze zbyt dużą zawartością soli.

Podczas gdy czynniki predysponujące do rozwoju nadciśnienia, wynikające z niezdrowego stylu życia, są powszechnie znane, genetyczne uwarunkowanie choroby nie zostało jeszcze dobrze udokumentowane. Obecne badanie stanowi ważny krok w rozwiązaniu tej zagadki.

W pierwszym etapie badania grupa naukowców z 24 krajów przeanalizowała dane zebrane od ponad 200 000 osób. W rezultacie odkryto 16 nowych miejsc w genomie, które są powiązane z poziomem ciśnienia krwi.

Jak stwierdził jeden z prowadzących badanie, profesor Mark Caulfield z Barts i The London Medical School, przynajmniej 5% badanej populacji miało wszystkie możliwe kombinacje genetyczne, natomiast 14% posiadało warianty powszechniej występujące.

Odkrycie podstaw genetycznych warunkujących ciśnienie krwi umożliwi wyznaczenie odpowiednich procesów zachodzących w organizmie, które można będzie w przyszłości traktować odpowiednimi lekami na nadciśnienie.

Jednym z takich procesów jest ciąg reakcji chemicznych z udziałem tlenku azotu, powodujących rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Jednak jak podkreślają naukowcy, odkryte kombinacje to zaledwie 1% całego genetycznego uwarunkowania nadciśnienia. Kolejne badanie zamieszczone w Nature Genetics donosi o kolejnych 6 nowych odcinkach kodu genetycznego mającego związek z poziomem ciśnienia.

Dyrektor medyczny The British Heart Foundation prof Peter Weissberg podsumował: ,,Naukowcy odkryli pewną ilość genów związanych z regulacją ciśnienia krwi, co może służyć w przyszłości za podstawę do opracowania i wdrożenia nowych metod leczniczych. Trzeba jednak pamiętać, że na efekt nadciśnienia składa sie wiele części, a geny są tylko jednym z elementów tej układanki. Najlepiej więc trzymać się zasad zdrowego stylu życia”.

