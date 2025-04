Fot. Porcja Pozytywnej Energii

Porcja Pozytywnej Energii promuje zdrowe nawyki

Szkoły podstawowe nadal mogą wziąć udział w drugiej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Porcja Pozytywnej Energii. Wiedza na temat zdrowego stylu życia, a także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla szkół – są na wyciągnięcie ręki!

Porcja Pozytywnej Energii to ogólnopolski program skierowany do wszystkich szkół podstawowych na terenie całej Polski. Promuje wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych, codzienną aktywność fizyczną oraz postawy proekologiczne.

Angażuje zarówno dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli. To właśnie dyrektorzy szkół, wychowawcy i osoby delegowane przez dyrekcję mogą zarejestrować szkołę na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl, gdzie po wypełnieniu formularza otrzymają przygotowane przez metodyków scenariusze lekcyjne promujące zdrowe odżywianie, regularny ruch i postawy eko.

Nauczyciele mogą również razem ze swoimi klasami wziąć udział w konkursie, w którym do przygotowania są prace plastyczne dotyczące głównych zagadnień programu. Wygrać można wartościowe nagrody w postaci m.in. telewizorów.

Nadwaga i otyłość u co piątego polskiego nastolatka!

Celem Porcji Pozytywnej Energii jest integracja oraz edukacja dzieci, rodziców i nauczycieli, we wspólnych staraniach o ograniczenie problemu nadwagi i otyłości, który obecnie dotyka już prawie co piątego polskiego nastolatka. Działania prewencyjne są tu niezwykle istotne, gdyż wpajają dobre, zdrowe postawy dotyczące diety i aktywności fizycznej.

Dzięki takim konsekwentnym działaniom jesteśmy bowiem w stanie na trwałe zmienić nawyki dzieci i młodzieży, zbudować u nich pozytywne poczucie własnej wartości oraz wzmocnić ich samoakceptację.

Wszystkie szkoły do 1 kwietnia 2015 r. mają czas na zgłoszenie do konkursu i nadesłanie prac konkursowych. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 kwietnia 2015 r. Dostarczenie nagród do Zwycięzców konkursu nastąpi do 15 czerwca 2015 r.

