Wystawa, która zachęca do oddawania krwi

Autorem wystawy zdjęć pt. „Portrety Dawców/Reportaże z Akcji Krwiodawstwa” jest fotoreporter Przemysław Jendroska. Zdjęcia wystawione w 3 Stawach zostały zrobionone podczas akcji krwiodawstwa od maja do grudnia 2012 r. Przedstawiają głównie akcje wyjazdowe ambulansu, ale także kilka akcji stacjonarnych, m.in. wśród pracowników KWK Mysłowice-Wesoła, podczas Pielgrzymki Mężczyzna do Piekar Śląskich oraz cyklicznych wydarzeń RCKiK w Katowicach: Wampiriady i Mikołajek na Politechnice Śląskiej. Zdjęcia są opisane krótkimi hasłami np. ,,Szukamy żyły”, ,,Pomoc uskrzydla”. Wystawa to także forma podziękowania RCKiK w Katowicach dla dawców krwi i szpiku za ich bezinteresowną pomoc i zaangażowanie.

- To dzięki nim możliwe jest wykonywanie bardzo dużej liczby skomplikowanych operacji oraz zabiegów w naszym regionie – podkreśla Alina Ratajczak z RCKiK w Katowicach. – Apelujemy także o to, aby w miarę możliwości oddawać krew regularnie i oczywiście zapraszamy do oglądania wystawy w Centrum Handlowym 3 Stawy.

A skąd pomysł na tak nietypową wystawę?

– W społeczeństwie ciągle pokutuje wiele stereotypów na temat oddawania krwi – przyznaje Alina Ratajczak. – Chcemy je obalać i w niekonwencjonalny sposób dotrzeć do osób, które jeszcze nie oddawały krwi lub robiły to sporadycznie. Pokazać im, że krew można oddawać regularnie oraz że to nie boli. Dodatkowo atmosfera podczas oddawania zawsze jest fantastyczna. Podczas naszej pracy dzieje się bardzo wiele dobrego. Chcieliśmy, aby pozytywne emocje trafiły do szerokiej grupy odbiorców poprzez obiektyw fotografa. W obecnych czasach żyjemy w dobie chaosu informacyjnego, dlatego dziś łatwiej trafić do ludzi za pomocą obrazu niż słów.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach dostarcza krew do aż 135 szpitali ze Śląska. Zapotrzebowanie na krew jest ogromne przez cały rok.

Zobacz też: Jakie kryteria powinna spełniać krew pobrana od dawcy?

Źródło: materiały prasowe RCKiK/mn

Reklama