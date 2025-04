Florence Guillaume, Dyrektor Instytutu KLORANE

9 czerwca 2015r. w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie odbyła się konferencja dermokosmetycznej marki KLORANE, podczas której zaprezentowano nowe produkty do pielęgnacji włosów na bazie ekstraktu z Drzewa Egipskiego oraz propozycję Force tri-active opóźniające proces postępującego wypadania włosów.

Podczas spotkania, które poprowadzili przedstawiciele firmy Pierre Fabre Dermo-Cosmetique: Florence Guillaume, Dyrektor Instytutu KLORANE oraz Marie Ducos, Dyrektor marki Klorane, zainaugurowano także wystawę zdjęć obrazującą wsparcie i udział Instytutu KLORANE w projekcie „Wielki Zielony Mur”, który trawa na obszarach Afryki i ma na celu zwalczanie pustynnienia i ubóstwa w Senegalu.

Zainicjowany przez byłego Prezydenta Senegalu Abdoulaye Wade i zainspirowany przez byłego Prezydenta Nigerii Olusegun Obasanjo, pomysł projektu Wielki Zielony Mur narodził się w 2004 r., oficjalnie angażując 11 afrykańskich rządów wokół ogromnego przedsięwzięcia: w ciągu 15 lat stworzenia pasa roślinności o długości 7000 km i szerokości 15 km, ciągnącego się od Dakaru do Dżibuti. Celem tej inicjatywy jest powstrzymanie pustynnienia zubożałego regionu Sahary i Senegalu, który ze względu na nadmierny wypas i susze w latach 70. I 80. XX w. został wyludniony w wyniku masowej emigracji ludności. Aby urzeczywistnić cel, wybrano kilka roślin z gatunku endogennych, odznaczających się wytrzymałością w jałowym środowisku, takich jak akacja (Acacia seyal), drzewo jujube (Ziziphus mauritiana) i drzewo egipskie (Balanites aegyptica).

Zaangażowanie się Instytutu Klorane w ten ambitny projekt w Senegalu oraz jego wsparcie stanowi potwierdzenie złożonej przez Klorane odpowiedzialności względem ochrony roślinnego dziedzictwa. INSTYTUT KLORANE konsekwentnie realizuje 3 cele, do których się zobowiązał:

1. OCHRONY poprzez sadzenie 10.000 drzew egipskich rocznie przez 3 lata, co stanowi 20% całkowitej liczby drzew egipskich zasadzonych każdego roku w Senegalu.

2. BADAŃ, finansując 3 prace doktorskie na temat drzewa egipskiego i jego wpływu na ludzkość, środowisko i zdrowie.

3. EDUKACJI, poprzez wspieranie Letniego Uniwersytetu Nauk Ścisłych i Medycyny.

Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Ogrodu Botanicznego do końca czerwca br. od strony Al. Ujazdowskich 4 w Warszawie.

Źródło: materiały prasowe/mn