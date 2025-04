Zaciągnij zasłony, wyłącz radio, ucisz sąsiada... Po prostu zadbaj o to, by nic nie wyrywało cię ze snu. Dzięki temu nazajutrz będziesz nie tylko bardziej wypoczęta, ale i mądrzejsza. Najnowsze badania potwierdzają, że w głębokiej fazie snu (REM) powstają komórki nerwowe. To dzięki nim mózg jest w stanie funkcjonować.

Uwaga! Już cztery bezsenne noce hamują tworzenie się nowych szarych komórek.

