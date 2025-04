Reklama

Ksiądz Piotr jest proboszczem dopiero od kilku lat, ale Leśna koło Żywca, licząca zaledwie trzy tysiące dusz, zmieniła się w tym czasie nie do poznania. I nie chodzi tylko o kościół i jego otoczenie, które za sprawą nowego duszpasterza nabrało blasku i kolorytu, lecz o znacznie głębszą zmianę – w ludziach.

1200 litrów krwi to rekord!

Ksiądz Sadkiewicz zaskarbił sobie przychylność parafian najpierw jako wikariusz, a później proboszcz parafii świętego Michała Archanioła. Wyremontował kościół, zmienił jego wystrój (udało mu się w małym kościółku zgromadzić największą bodaj w kraju liczbę relikwii!), potem wyczarował przepiękny ogród (prywatna pasja księdza).

Kiedy już proboszcz dał się poznać jako dobry gospodarz, wziął się za... wysysanie krwi z parafian. – Ambona jest dobrym miejscem nie tylko do wygłaszania kazań. Można stamtąd także uświadamiać ludzi w ważnych sprawach. A nic ważniejszego od życia przecież nie ma. Dla jego ratowania niezbędna jest krew. Sześć lat temu poprosiłem wiernych o jej oddawanie. Nie sądziłem, że wezmą to sobie aż tak bardzo do serca – cieszy się ksiądz Piotr. Najbardziej świadomy sukcesu proboszcza jest dr Marek Graczyński, kierownik terenowego oddziału krwiodawstwa w Bielsku-Białej, który od samego początku przyjeżdża do Leśnej.

– Do dziś nie mam pojęcia, co takiego ksiądz Piotr mówi parafianom, że tak licznie przychodzą na jego akcje. Za każdym razem możemy liczyć na około 200 osób, co przy tak małej miejscowości jest rekordem na skalę kraju – mówi zachwycony lekarz.

W ciągu sześciu lat w Leśnej popłynęło morze krwi, ponad 1200 litrów. Dzięki temu, kiedy któryś z parafian trafia do szpitala i jest dla niego potrzebna krew, w stacji krwiodawstwa wyciągną ją choćby spod ziemi. Jednym z autorów tego sukcesu jest Marek Chrobak. – Pierwszy raz oddałem krew jeszcze w wojsku, ale później miałem długą przerwę. Kiedy ksiądz Piotr zaproponował taką akcję, od razu się włączyłem. Do dziś oddałem już kilkanaście litrów, ale – co najważniejsze – udało mi się wciągnąć w to całą rodzinę!

– cieszy się pan Marek, który z żoną Barbarą, córką Magdaleną i zięciem Marcelem Caputą za każdym razem odpowiada na apel proboszcza.

218 dawców szpiku

Kiedy już proboszcz poznał ofiarność swoich parafian, postanowił poprosić ich o jeszcze więcej. – Łatwo przed świętami opróżnić szafę z nikomu niepotrzebnych rzeczy i oddając je ubogim, poczuć się lepiej. Ale trudniej jest dać kawałek samego siebie – tak właśnie rozumował, gdy zaczął mówić z ambony o rejestrze dawców szpiku kostnego. Kiedy tylko wyczuł dobry grunt, zorganizował pierwsze badania dla chętnych.

– Kilkadziesiąt osób zadeklarowało, że w razie potrzeby oddadzą szpik dla chorych na białaczkę – mówi proboszcz. Wśród nich była między innymi Beata Wojna. – To wspaniałe uczucie móc komuś pomóc. Początkowo to było tylko krótkie badanie i wpisanie do rejestru potencjalnych dawców, ale już niedługo okazało się, że mój szpik może być naprawdę potrzebny – mówi pani Beata. Z Leśnej wytypowano bowiem trzy osoby, których szpik był zgodny z potrzebami chorego w Grecji. – Niestety, po kolejnych badaniach okazało się, że ta zgodność nie była wystarczająca – mówi kobieta.

Trzy lata temu, by skłonić do wpisania się do rejestru kolejnych chętnych, ksiądz Piotr wyciągnął asa z rękawa. – Dopiero wtedy przyznałem, że sam byłem już dawcą – mówi skromnie. – Siedemnaście lat temu przeszczep okazał się jedyną szansą dla mojej siostry. Do dziś odwdzięcza się ona za uratowanie życia, lecząc innych – dodaje. Dzięki temu wyznaniu księga dawców w Leśnej powiększyła się do 218 osób! I nie jest to tylko suchy zapis. – Niedawno trzeci dawca z naszej parafii uratował komuś życie. Dziewięcioletnie dziecko dostało taką samą szansę, jak kiedyś moja siostra – cieszy się kapelan.

Pora na przeszczepy

Ksiądz Piotr nie spoczywa na laurach i już myśli o kolejnych działaniach. Choć w naszej kulturze ciągle jeszcze pokutuje przywiązanie do ciała nawet po śmierci, duchowny postanowił uświadomić swoich parafian w jeszcze jednej sprawie. – Kiedy ktoś odchodzi z tego świata, nie jest dla niego ważne, czy będzie miał nerkę lub rogówkę. Tym bardziej nie jest to ważne w niebie. To trudny temat, szczególnie dla ludzi starszych, ale skoro znalazłem tyle zrozumienia wcześniej, postanowiłem spróbować raz jeszcze – wyjaśnia kapłan.

Mały kartonik, na którym wypisuje się zgodę na pobranie po śmierci organów do przeszczepu, zrobił w Leśnej furorę. Już za pierwszym razem ksiądz Piotr rozdał ich aż 800! Wśród tych osób była cała rodzina Marka Chrobaka. – Nawet moja mama, która ma już swoje lata, podpisała i z dumą włożyła do portfela tę zgodę – mówi pan Marek.

Trudno się po tym wszystkim dziwić, że Piotr Sadkiewicz został uhonorowany tytułem „Proboszcza Roku 2005”. Ale zasług na tym świecie nie poczytuje sobie za najważniejsze. Razem z parafianami uratował już bowiem dziesiątki ludzkich istnień. I znając go – na tym nie poprzestanie.

Grzegorz Szymański