1. Dlaczego zdecydował się Pan na udział w rekrutacji na stanowisko degustatora wody? Jakie motywy kierowały Panem?

- Interesuje mnie praca w charakterze eksperta i samodzielne prowadzenie projektów. Ten wydał mi się bardzo ciekawy i inspirujący. Stworzenie mapy jakości wody w Polsce może być wartością samą w sobie. Lubię takie wyzwania.

Reklama

2. Został Pan wybrany spośród 3 tys. osób na to stanowisko, zadawał Pan sobie pytanie, dlaczego akurat ja, co zadecydowało, że akurat Pana wybrano na to stanowisko?

- Przystępując do rekrutacji należy liczyć się także z taką sytuacją :) Zanim zdecydowałem się wziąć udział w tej rekrutacji zapoznałem się dokładnie z oczekiwaniami wobec przyszłego BRITA Tester. Pomyślałem, że mam odpowiednie kwalifikacje oraz pewne predyspozycje potrzebne do wykonania tego projektu. Cieszę się, że właśnie mnie wybrano do jego realizacji.

3. Czego Pan oczekuje od tej pracy?

- Mam niepowtarzalną okazję wziąć udział w akcji o krajowym zasięgu, promującej również wiedzę. To wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Mam nadzieję sprawdzić się w nowej roli. Spodziewam się, że przyniesie mi ona satysfakcję zawodową.

4. Czy ma Pan doświadczenie w degustowaniu wody? Jak Pan chce badać wodę z kranu w Polsce?

- Mam za sobą szkolenie z organoleptycznego badania wody, które przeprowadził Sanepid. Jednak jako chemik szczególną zwracam uwagę na wyniki analizy chemicznej składu wody i głównie na ich podstawie będę oceniał jej jakość i przydatność do picia.

5. W jakim celu będzie Pan przeprowadzał badania wody, czemu to wszystko służy?

- Woda kranowa w Polsce podlega ścisłej kontroli sanitarnej. Jest regularnie sprawdzana przez akredytowane laboratoria. Ja chciałbym potwierdzić jej jakość poprzez wyniki badań niezależnych laboratoriów i przekonać Polaków do picia wody kranowej.

Reklama

6. Jak chce Pan przekonać Polaków do picia wody kranowej?

- Myślę, że wydając wodzie kranowej pozytywną opinie popartą wynikami niezależnych badań mam szansę uwiarygodnić wodę w oczach Polaków. Kiedy uwierzą, że woda w kranach jest bezpieczna i dbają o jej jakość odpowiednie instytucje, to sami sięgną po szklankę wody.