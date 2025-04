fot. Fotolia

Poważnym i nadal narastającym problemem, ze względu na ograniczone możliwości terapeutyczne, jest również oporność pneumokoków na antybiotyki. Do niedawna była to głównie oporność na penicylinę, jednak obecnie coraz częściej za zakażenia odpowiadają szczepy wielooporne. Na poważne choroby wywołane przez pneumokoki chorują najczęściej dzieci do 5. roku życia, ale najwięcej powikłań i ciężkich zakażeń inwazyjnych występuje w pierwszych dwóch latach życia.

Do chorób inwazyjnych wywoływanych przez pneumokoki należą m.in.: zapalenie płuc z bakteriemią, posocznica i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, określane mianem inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Drobnoustroje te mogą odpowiadać również za łagodniejsze postacie zakażeń, które występują nieporównywalnie częściej niż IChP, takie jak: zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli czy zapalenie płuc przebiegające bez bakteriemii.

Skuteczną i jedyną formą zapobiegania zakażeniom wywołanym przez pneumokoki są szczepienia, które nadal nie zostały ujęte w Programie Szczepień Ochronnych na 2014 rok jako powszechne dla całej populacji dzieci nowourodzonych, a ze względu na brak refundacji dla wielu rodziców są nieosiągalne. Mając na uwadze szczepienia ochronne, przy wyborze szczepionki należy kierować się odpowiednimi kryteriami.

Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia z 2012 roku, wybór szczepionki do Programu Szczepień Ochronnych w danym kraju powinien być oparty na:

Reklama

aktualnej sytuacji epidemiologicznej,

dystrybucji serotypów powodujących zakażeniainwazyjne w poszczególnych grupach wiekowych,

zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w poszczególnych grupach wiekowych,

danych farmakoekonomicznych.

Reklama

Nadrzędnym celem szczepień jest osiągnięcie jak najlepszego efektu populacyjnego, czyli szczepiąc dzieci chronimy również dorosłych.

Obecnie w Polsce dostępne są dwie szczepionki skoniugowane, 10-walentna i 13-walentna, a główna różnica między nimi dotyczy pokrycia serotypów wywołujących inwazyjną chorobę pneumokokową.

Szczepionka 13-walentna gwarantuje szersze pokrycie oraz jako jedyna zawiera serotypy 19A, 6A i 3, które według danych epidemiologicznych z 2011 roku prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN)– są przyczyną wyraźnego wzrostu liczby przypadków chorób wywołanych przez pneumokoki. Statystyki KOROUN przedstawiają również, iż szczepionka 13-walentna w 100% pokrywa szczepy oporne na penicylinę i jako jedyna posiada wskazanie – czynne uodpornienie przeciwko nieinwazyjnemu (bez bakteriemii) zapaleniu płuc wywołanemu przez pneumokoki.

Polecamy: Czy pneumokoki rzeczywiście są aż tak groźne?

Źródło: Stowarzyszenie „Parasol dla Życia”/ D&D Communication/ mk