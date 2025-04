Już 8 czerwca startuje kolejna edycja imprezy zorganizowanej przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce – „Bieg po Uśmiech”. Zabawa rozpocznie się o godzinie 11.00 w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku, ul. Gmeinera 8.

Jak co roku na malowniczo położonych terenach zaplanowano liczne atrakcje. Oprócz standardowej formuły biegów przełajowych będzie można zobaczyć przejazd motocyklistów, pokaz jiu-jitsu, występ teatrzyku „Pozytywka”, czy podszkolić się z kursu udzielania pierwszej pomocy i zobaczyć pokaz ratownictwa medycznego. Dla dzieci przygotowano liczne konkursy, gry i zabawy, takie jak np. kolorowanie motocykli przy pomocy specjalnych farb. Dodatkową atrakcją będzie specjalnie przygotowane wesołe miasteczko.

Ideą przyświecającą imprezie jest zachęcenie wszystkich pokoleń do wspólnego biegania. Organizowane wydarzenie to prawdziwe rodzinne święto, pozwalające spędzić wspólnie i aktywnie czas. „Bieg po Uśmiech” adresowany jest zarówno do małych dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. SOS Wioski Dziecięce zapraszają również do udziału w imprezie odbywającej się w Kraśniku wszystkich darczyńców, którzy wspomagają podopiecznych Stowarzyszenia.

Oprócz zwykłych konkurencji biegowych rozgrywany będzie również „Bieg integracyjny” dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, w tym roku po raz pierwszy, dorośli uczestnicy Biegu Głównego (2000 dla kobiet, 3000 dla mężczyzn) będą mogli zarejestrować się w internecie na stronie: http://www.wioskisos.org/formularzbiegu.

Wszyscy uczestnicy, bez względu na zajęte miejsce, otrzymają okolicznościowy dyplom i będą mogli uczestniczyć w losowaniu atrakcyjnych nagród niespodzianek. Zwycięzcy zostaną wyróżnieni trofeami sportowymi.

„Bieg po Uśmiech” to impreza zapoczątkowana w 1994 roku, której oprócz sportowej rywalizacji zawsze towarzyszy dobra zabawa i miła atmosfera. Tegoroczna edycja łączy formułę biegów przełajowych i pikniku rodzinnego.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: http://www.wioskisos.org/biegpousmiech.

Zobacz też: Ekologiczny Piknik Rodzinny w Wawrze

Źródło: materiały prasowe Innovation PR/mn

Reklama