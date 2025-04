Światowy Dzień AIDS

Przygotowanie Konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie” jest związane z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS. Co roku, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, odbywają się na całym świecie happeningi, konferencje oraz akcje edukacyjne, dotyczące profilaktyki AIDS/HIV. Światowy Dzień AIDS został ustanowiony w 1988 roku.

Czym się różni HIV od AIDS?

HIV jest ludzkim wirusem niedoboru odporności. Przenosi się tylko trzema drogami: poprzez krew (musi dojść do kontaktu krew - krew), drogą płciową oraz z zakażonej matki na płód.

AIDS to zespół nabytego niedoboru odporności. Nie jest to odrębna choroba, ale grupa objawów i schorzeń, które występują tylko u osób z bardzo upośledzoną odpornością.

Punkty Anonimowego Testowania

Jeśli istnieje chociaż cień ryzyka, że mogło dojść do zakażenia wirusem HIV, wówczas warto to sprawdzić. Do wykonania badania nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. Testy najlepiej i najbezpieczniej wykonywać w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD), nadzorowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Badanie jest wówczas anonimowe i bezpłatne. Do PKD należy zgłosić się dwa razy – raz w celu porozmawiania o zasadności przeprowadzenia badania i ustalenia, czy od momentu narażenia się na ryzyko zakażenia minęły minimum trzy miesiące i drugi raz w celu odebrania wyniku. Jest to okazja do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości oraz zadania pytań doradcy, który zazwyczaj jest lekarzem lub psychologiem i przeszedł szkolenie dotyczące testowania w Krajowym Centrum ds. AIDS.

Niepokojące dane dotyczące zakażeń w Polsce

W trakcie jednej z dyskusji panelowych - „Sesja warszawska”, zaprezentowano dane dotyczące zakażeń wirusem HIV w Polsce. Do punktów konsultacyjno-diagnostycznych zgłaszają się zazwyczaj ludzie młodzi (20-39 lat), z wyższym wykształceniem, którzy prowadzą aktywne życie seksualne. Na szczęście coraz częściej na badania przychodzą także osoby, które na przykład pod wpływem kampanii informacyjnych przypominają sobie o jakiś ryzykownych działaniach z przeszłości i chcą się w związku z tym przebadać.

Ze statystyk wynika, że mężczyźni badają się dwa razy częściej niż kobiety. Najczęstszą drogą zakażenia wirusem HIV jest kontakt płciowy.

W Polsce wykonywanych jest około 25000 testów rocznie z czego ponad 6000 testów przypada na Warszawę. Do sierpnia 2011 roku wykryto w Polsce około 700 zakażeń, a szacuje się, że do końca roku może ich być nawet około 500 więcej.

Dużym problemem jest fakt, że ci sami ludzie często badają się po kilka razy – tzn. wiedzą, że istnieje zagrożenie zarażenia się wirusem HIV, a i tak ciągle podejmują ryzyko. Tego typu zachowania są bardzo niepokojące.

Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”

Podczas jednej z sesji zwrócono uwagę na problem edukacji seksualnej w szkołach. W kontekście wirusa HIV oraz jego rozprzestrzeniania się drogą płciową, jest to niezwykle istotna kwestia. Podstawą w walce z AIDS jest edukacja, warto zatem uczyć odpowiedzialności od najmłodszych lat. „Ponton” to grupa wolontariuszy działająca przy Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Zajmują się przede wszystkim edukacją seksualną oraz poradnictwem dla młodzieży w sprawach dojrzewania, antykoncepcji oraz aktywności seksualnej. W trakcie spotkań, które organizowane są w szkołach, poruszane są także tematy profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową oraz kwestie związane ze współodpowiedzialnością za zdrowie i życie drugiego człowieka.

Znaczenie tego typu akcji jest ogromne, lepiej bowiem zapobiegać, niż leczyć. Ciężko przecież przekonać każdą aktywną seksualnie osobę, aby przebadała się na obecność wirusa HIV, dlatego warto zacząć mówić o problemie i uczyć, zanim pojawi się potencjalny moment zagrożenia.

Nowy zawód: partyworker

Podczas sesji problemowej „Dobre praktyki w pracy profilaktycznej z młodzieżą zagrożoną marginalizacją”, przedstawiono ciekawy sposób walki z problemem narkotyków i prostytucji wśród młodych ludzi. W największych miastach Polski do pracy ruszyli partyworkerzy, czyli osoby rozmawiające z bywalcami dyskotek o szkodliwym działaniu narkotyków i konsekwencjach przypadkowego seksu. Osoba, która chce zająć się partyworkingiem, musi ukończyć kurs pierwszej pomocy oraz uczestniczyć w warsztatach dotyczących narkotyków oraz AIDS. Wszystko po to, aby w rzetelny sposób pomóc każdej potrzebującej osobie.

W trakcie Konferencji poruszono także szereg innych problemów. Dużą część poświęcono m.in. tematowi Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, czyli inicjatywie mającej na celu zmianę w podejściu do problemów narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej.

W całym wydarzeniu wzięli udział specjaliści ds. AIDS z całej Polski: m.in. dr hab. n. med. Brygida Knysz z Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński reprezentujący Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz z Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich, prof. dr hab. Zbigniew Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego i Zielonogórskiego.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem lekarzy, mediów oraz studentów. Należy mieć nadzieję, że z każdym rokiem frekwencja na tego typu imprezach będzie coraz większa.

