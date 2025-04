Zapytaliśmy specjalistę o najczęstsze przyczyny odwiedzania gabinetów dermatologicznych przez Polki. Oto 10 najczęstszych dolegliwości, z którymi Polki zgłaszają się do dermatologa.

Reklama

1. Łojotok

Objawia się wzmożonym wydzielaniem łoju przez gruczoły. Efektem jest tłusta, nieestetycznie lśniąca skóra. Skłonność do łojotoku jest uwarunkowana genetycznie, ale zależy również od wpływu hormonów płciowych. Wzmożone wydzielanie łoju mogą powodować również stres, nadmiar androgenów czy niedobór witamin: A, E, B2, PP oraz C.

Reklama

2. Trądzik późny

Jego główną przyczyną jest stres nasilający nadreaktywność androgenu odpowiadającego za produkcję łoju. Podobne skutki niesie za sobą także nieodpowiednia dieta. Do występowania zmian skórnych mogą przyczyniać się także intensywne opalanie, stosowanie nieodpowiednich kosmetyków czy też zmiany środowiskowe.

3. Alergie, we współczesnym świecie uznawane za najczęściej występujące schorzenie. Większość z nich ma charakter przewlekły i wymaga systematycznego leczenia. Alergenem może być każda materia z otoczenia człowieka (substancje wdychane, dotykane, połykane czy też wstrzykiwane).

4. Przebarwienia widoczne plamki ciemniejsze od otaczającej je zdrowej skóry. Najczęściej powstają na skutek zmian zapalnych skóry, promieniowania słonecznego UV lub zmian hormonalnych. Skutecznym sposobem na ich usunięcie jest poddanie się zabiegom laserowym bądź też zastosowanie peelingu medycznego. Ważna jest także profilaktyka i odpowiednia ochrona skóry.

5. Cera naczyniowa, której główną przyczyną jest mała elastyczność naczyń krwionośnych, ale wpływ na pękające naczynka mają także predyspozycje genetyczne czy zaburzenia krążenia. Dodatkowe czynniki mające niekorzystny wpływ to zmiany temperatury, intensywne opalanie oraz niewłaściwa dieta obfitująca w ostre przyprawy czy też używki.

6. Wypadanie włosów jest to przykra dolegliwość, która dotyka coraz większą liczbę osób. Jej przyczyny są różnorodne począwszy od zmian hormonalnych, poprzez przyjmowanie niektórych leków lub też przebyte choroby i infekcje.

7. Nadmierna suchość skóry, na co mają wpływ czynniki zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne. Do tych pierwszych możemy zaliczyć wpływ zmiennych temperatur czy niewłaściwą pielęgnację. Z kolei czynniki wewnętrzne to predyspozycje genetyczne lub zaburzenia wewnątrz wydzielnicze przebiegu niektórych chorób np. atopowe zapalenie skóry.

8. Cienie pod oczami jest to problem, który w pewnym momencie dotyka każdej kobiety. Zła dieta, brak snu, zmęczenie, problemy zdrowotne – to wszystko ma wpływ na kondycję naszej skóry. Po ustaleniu przyczyn ich powstania warto zastanowić się nad skutecznym sposobem kuracji.

9. Wiotkość skóry spowodowana uszkodzeniem włókien kolagenu i elastyny na co wpływ ma wiele czynników zewnętrznych. Należą do nich czynniki związane z wiekiem, trybem życia, ekspozycja na słońce, zmianami masy ciała, pielęgnacją i co bardzo ważne – stanem nawodnienia organizmu. Na wiotkość najbardziej podatne są osoby o cerze suchej.

10. Rozstępy to najczęstszy problem estetyczny jakiego obawiają się młode mamy. W widoczny sposób zmieniają one wygląd i strukturę skóry. Zmiany tworzą się w kilku etapach. Na ich powstanie ma wpływ szybkie przybieranie wagi oraz proces mechanicznego rozciągania skóry. Skutecznym sposobem w walce z rozstępami jest zabieg Scarlet RF System łączący zjawisko radiofrekwencji z systemem terapii mikroigłowej.