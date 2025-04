Prawidłowe rozpoznanie to początek!

W przypadku charakterystycznego przebiegu klasterowego bólu głowy jego diagnostyka ogranicza się do prawidłowego i rzetelnego zebrania wywiadu od pacjenta, a specjalistyczne badania dodatkowe nie są już potrzebne. Jednakże pomimo z pozoru łatwego do postawienia rozpoznania, wielu chorych pozostaje błędnie zdiagnozowanych nawet przez wiele lat, a co za tym idzie są nieskutecznie leczeni.

Diagnostyka różnicowa

W pierwszej kolejności należy wykluczyć choroby, które podobnie jak klasterowy ból głowy powodują epizodyczne oraz jednostronne dolegliwości głowy i twarzy, jednak należy zwrócić uwagę na odmienny profil czasowy, brak towarzyszących objawów autonomicznych oraz dokładny wywiad.

Zobacz też: Jakie leki zapobiegają klasterowym bólom głowy?

Neuralgia trójdzielna

W przeciwieństwie do trwających 15-20 minut bólów podczas klasterów, odczuwane dolegliwości w neuralgii przypominają „rażenie prądem”, które trwa bardzo krótko, tzn. około minuty. Może objawiać się wiele razy dziennie oraz możliwa jest do zlokalizowania strefa spustowa, której pobudzenia wyzwala ból.

Zatokowy ból głowy

Kolejną jednostką najczęściej myloną i błędnie rozpoznawaną jest zatokowy ból głowy. Jest to ból również silny, rozpierający, który może być podobnie zlokalizowany jak w klasterach. Jednakże decydujące w różnicowaniu są w tym przypadku objawy towarzyszące tj.: wyciek z zatok do nosa lub ściekanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła, pobolewanie zębów, podwyższona temperatura ciała, ogólne rozbicie, kaszel nocny lub po położeniu się w dzień oraz oczywiście dokładniejsza charakterystyka bólu.

Zobacz też: Zatokowy ból głowy - kiedy do lekarza?

Ból zębów

Ząb może boleć przy najmniejszym ruchu, podczas jedzenia, picia, zaciskania szczęki lub jej rozluźniania, przy najlżejszym poruszeniu głową. Lokalizuje się w okolicy policzka i promieniuje do skroni, okolicy ucha.

Ostry atak jaskry!

Ostry atak jaskry jest stanem wymagającym pilnej diagnostyki, dlatego istotne jest różnicowanie tych dwóch chorób. Ostry atak jaskry związany jest z bardzo silnym bólem oka i głowy z towarzyszącymi nudnościami oraz wymiotami. Charakterystyczne jest nagłe zamglenie obrazu, spadek ostrości wzroku oraz pojawiające się „koła tęczowe” wokół źródeł światła.

Podobnie jak w klasterowym ataku bólu dochodzi do zaczerwienia gałki ocznej, ale w przypadku ataku jaskry występuje ponadto poszerzenie źrenicy i palpacyjnie wyczuwalna jest twarda gałka oczna - wynik zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Inne pomyłki związane z oczami

Tętniak powodujący ucisk III nerwu czaszkowego również powoduje nasilony ból, ale objawy związane z całkowitym lub częściowym porażeniem nerwu okoruchowego jest elementem różnicującym.

Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy cechują się również epizodycznymi, intensywnymi atakami bólu zlokalizowanego jednostronnie, w obszarze oczodołowo-skroniowym z towarzyszeniem zaburzeń autonomicznych - jednak tu ataki trwają krócej i występują znacznie częściej.

Diagnostyka różnicowa z zapaleniem tętnicy skroniowej oraz bólem głowy z powodów wewnątrzczaszkowych procesów uciskowych zazwyczaj jest prosta, a w przypadkach wątpliwych wykonuje się badanie obrazowe głowy.

Różnicowanie z chorobami internistycznymi

Można zaobserwować pewne podobieństwo klasterowych bólów głowy i bólu głowy z powodu pheochromocytoma (guz rdzenia nadnerczy) oraz w przebiegu hipoglikemii. Jednak tutaj ból jest obustronny i nie towarzyszy mu łzawienie, upośledzenie drożności nosa oraz opadanie powieki.

Rozwarstwienie tętnicy szyjnej

Ten ostry stan ma sporo cech wspólnych z klasterowym bólem głowy, a mianowicie: ból gałki ocznej, pozagałkowy oraz czołowy, częściowy zespół Hornera, jednak nie jest on epizodyczny i nie ma innych charakterystycznych cech.

Reklama